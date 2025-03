Bárbara Rey habla de la «maldad infinita» de las acusaciones de su hijo hacia ella

Joaquina Dueñas Martes, 17 de diciembre 2024, 15:17 Comenta Compartir

En la segunda parte de la entrevista 'Bárbara Rey: Mi verdad', emitida el pasado lunes, 16 de diciembre, la vedette abordó la compleja relación con su hijo, Ángel Cristo Jr., después de las acusaciones que vertió sobre ella en televisión. Una intervención en la que, visiblemente afectada, negó categóricamente las palabras de su hijo, quien la acusó de haberle suministrado drogas cuando era niño. «Es una mentira de una maldad infinita», afirmó con contundencia, asegurando que jamás habría hecho daño a sus hijos.

La actriz desmintió otras declaraciones igualmente graves, como la de obligarle a realizar tareas inapropiadas durante su infancia. Además, recordó que su relación con Ángel ha estado marcada por etapas complicadas, llegando a describir a su hijo como una persona «absorbente» y, en ocasiones, «controladora». Rey explicó que su obsesión por ella afectó incluso a la dinámica familiar, causando una distancia con su hija, Sofía Cristo, quien también ha hablado en el pasado de las tensiones familiares. «Era una persona que me absorbía muchísimo y no me dejaba vivir tranquila. No podía, ni siquiera, salir si él no venía conmigo. Por eso te digo que yo he desprotegido mucho a mi hija», relató.

Bárbara no ocultó el dolor que le han generado estas declaraciones públicas. «Jamás imaginé escuchar esto de mi hijo. Me duele profundamente», dijo entre lágrimas. La vedette también deslizó que las motivaciones detrás de estas acusaciones podrían ser económicas, explicando que siempre ayudó a su hijo financieramente, pero que la relación se tornó difícil cuando dejó de poder costear sus demandas.

La entrevista mostró a una Bárbara Rey vulnerable pero firme, decidida a defender su verdad y su papel como madre. De hecho, a pesar del sufrimiento, Bárbara Rey lanzó un mensaje directo a Ángel Cristo Jr., insinuando que podría revelar verdades que él preferiría mantener ocultas. Sin embargo, dejó claro que no desea iniciar una batalla abierta con él y expresó su esperanza de que, en el futuro, puedan encontrar el camino hacia la reconciliación.

