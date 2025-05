Iker Cortés Madrid Domingo, 14 de abril 2024, 00:07 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

Más de 350.000 ejemplares despachó Paz Padilla (Cádiz, 54 años) de su tercera incursión literaria, 'El humor de mi vida'. En el libro de no ficción más vendido en España en 2021, la presentadora y humorista brindaba un conmovedor homenaje a Antonio Juan Vidal, su gran amor de juventud, con el que se reencontró y contrajo matrimonio en 2016. Un cáncer cerebral acabó con la vida de este funcionario de la Junta de Andalucía, cuatro años después y la también actriz quiso compartir el trabajo personal de aceptación realizado para acompañar a su marido en sus últimos días.

Ahora Paz vuelve a la carga con 'Madre!' (HarperCollins), un homenaje a su progenitora, doña Lola, y «a todas las mujeres que han engendrado vida y que han dedicado la suya a criar a sus hijos, aparcando sus sueños, para que sean ellos los que los cumplan», afirmaba esta semana durante la puesta de largo del ejemplar, en el teatro Alcázar de Madrid. Decía la autora que después del éxito del anterior libro, lanzar 'Madre!' es «mucha responsabilidad». «Nunca pensé que 'El humor de mi vida' generaría tantas emociones y que tanta gente lo fuera a leer o a regalar. Claro que una quiere que el siguiente libro tenga el mismo éxito, pero lo único que me importa es, por lo menos, poder ayudar como me dicen que ayudé con el otro», afirmaba, como queriendo rebajar las expectativas.

Lo cierto es que la presentación, a la que acudieron familiares y amigos entre los que estaban su hija Anna Ferrer, Mónica Fernández de Valderrama (de Materia Prima), Carlos Baute, Javier Sardá o Rosa Benito, fue exquisita y un tanto inesperada. Porque sí, Paz subió al escenario para contar de primera mano qué le había impulsado a escribir un libro que, a través de historias y anécdotas, urdidas siempre con el humor que caracteriza a la gaditana, teje un relato sobre una mujer a la que describe como «maravillosa e increíble».

«He aprendido a amarla más de lo que ya la amaba porque a través de mis hermanos, que somos siete, he conocido siete madres distintas», se sinceraba antes de dejar claro que una madre nunca se jubila porque es un «título vitalicio» y de deslizar ante los presentes que lo único que desea es «que mi hija tenga tanta admiración por mí como yo la tuve por ella».

«Lo tuvieron muy difícil mi abuela y mi madre -reflexionaba-. Ser mujer en esa España oscura, durante la Guerra Civil o la posguerra, era terrible. La mujer tenía que callar y mirar para abajo. Mi madre era humilde, muy sencilla, casi analfabeta, pero nos inculcó unos principios muy básicos, fundamentales para vivir en este planeta». De ellas, contaba, y de todas las mujeres que se han cruzado en su camino, «he aprendido a ser una mujer fuerte, con una gran capacidad de resiliencia».

Una sentida teatralización

Pero es que la presentación albergaba mucho más. Después de que la escritora se abriera en canal, subieron al escenario el actor Antonio Resines, la cantante Concha Buika y el guitarrista Juan Fernández de Valderrama, de Materia Prima. Fue entonces cuando entre Resines y Padilla aprovecharon para teatralizar algunos de los pasajes del libro, con la cómica muy metida en el papel, mientras Juan y Buika acompañaban los pasajes con una deliciosa banda sonora.

Paz, por ejemplo, contó que con apenas 14 años su abuela Anita conoció a su abuelo, un guardia civil al que habían trasladado de Talavera de la Reina a Medina-Sidonia y prácticamente les obligaron a casarse. Un buen día, él se marchó, y dejó a Anita sola con sus cinco hijos. Al cabo de los años, volvió a llamar a su puerta. Con cinco bocas a las que alimentar, Anita le volvió a dejar entrar.

«Luego dicen que antes se vivía mejor, pero eran otros tiempos en los que tragábamos sin rechistar», justificaba la actriz, que relacionaba la anécdota con su propio periplo vital. «Cuando me separé de mi primer marido, no hacía más que llorar. Y mi madre me dijo: 'No llores más, si tú no necesitas un hombre ni para correrte'», desvelaba la humorista provocando las carcajadas de los presentes.

También reveló que ella y sus hermanos encontraron el libro de familia y descubrieron que la boda entre Lola y Luis, su padre, había tenido lugar dos meses antes del nacimiento de su primer hijo. Paz fue a pinchar a su madre con el asunto, pero ella negaba la mayor. «Que no, que yo no me acosté con tu padre antes del matrimonio, yo lo hice en la escalera», confesó.