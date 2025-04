J. Moreno Martes, 19 de diciembre 2023, 00:50 Comenta Compartir

Se han puesto en ruta por el mundo en busca de distintas maneras de entender la vida y afrontar la muerte. La actriz y presentadora Paz Padilla (Cádiz, 54 años) conduce junto a Anna Ferrer (26 años) 'Te falta un viaje', el nuevo programa que Cuatro emite en la noche de los miércoles (22:50 horas), donde madre e hija se adentrarán en otras culturas y conocerán sus costumbres y tradiciones de la mano de sus habitantes. Entre los próximos destinos se encuentran Ecuador, México y Marruecos.

-¿Cómo surgió lo de rodar el programa con su hija?

-Es un proyecto de las dos, que ofrecí a la cadena y le encantó. Lo hacemos con la productora Proamagna, que hace el programa de Bertín Osborne y Joaquín el del Betis, y con un equipo maravilloso de profesionales que han trabajado en formatos como 'Españoles por el mundo'. Es un proyecto muy vital; Anna y yo, cada una en nuestra generación y en nuestra manera de ver la vida, aprendemos de otras culturas y mostramos otras situaciones a las que la vida te va enfrentando.

-¿Es muy diferente la manera de ver la vida en los países que habéis visitado?

-Sí, pero por las circunstancias, la educación o la cultura. Somos conductistas y se ven cosas muy normales que a ti te asustan, o al revés. Hemos estado en el Amazonas con una comunidad indígena y ellos no entienden que para nosotros la felicidad sea tener una casa, un cargo en una empresa o el dinero. Para ellos la felicidad es tener comida o conseguir agua limpia. No entienden por qué vamos por la vida estresados, sin tener tiempo para estar con tu familia y sin pararte para la vida.

-¿Y usted ha cambiado su forma de vivir tras viajar por el mundo?

-Me encanta viajar y hacerlo siempre con mi hija. Desde muy pequeñita le decía a Anna que el mundo no es este. Europa es una burbuja, la vida está afuera. El 90% de la población mundial no vive como nosotros. Entonces yo quería que ella entendiera que no era tan importante tener una zapatilla de deporte de marca. He tenido una idea de la vida un poco más amplia, ni mejor ni peor. Cada vez que viajaba, la vida me cambiaba. Regresaba diferente. Es maravilloso poder mostrar a la gente que hay otras formas y otros lugares en la vida.

-¿Le ha dado algún consejo a su hija en este debut en la televisión?

-Que sea ella misma. Que no le tema nada y que se muestre como es. Ella es un ser de luz, es maravillosa. La gente la va a querer como la quiero yo.

-¿Usted era como ella al inicio de su trayectoria?

-Ella está más preparada que yo porque es una niña muy empoderada. Es madura. Tiene su carrera de Economía, es 'influencer'… Tiene mucha conciencia de lo que dice. Es una persona coherente. En estos viajes, me he dado cuenta de que Anna es una mujer. El problema que tenemos los padres es que pensamos que conocemos a nuestros hijos porque los hemos parido. Y no los conocemos porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos.

-¿En este proyecto habéis separado lo profesional de lo personal?

-Yo creo que no. ¿Sabes qué pasa? Que al final hemos sacado cosas que teníamos ahí pendiente de conversaciones. Hay muchas madres y muchas hijas que se van a sentir identificadas. Ella me recuerda que he estado todo el día trabajando. Es muy bonito ver cómo estamos las dos en un punto de aprendizaje una de la otra. Es algo que los padres tenemos que tener en cuenta. No viajamos nunca con los hijos, porque normalmente lo hacen con sus amigos. Una de las reflexiones que hace Anna es esa, el poder estar más con sus seres queridos, con sus abuelos, que eso en otras culturas sí se ve.

-¿Se arrepiente de no haber pasado más tiempo con su hija?

-Siempre. Nunca hay tiempo suficiente para estar con tus seres queridos, pero ni siquiera en la vida. Sobre todo en esta profesión, en la que te dicen que tienes que aprovechar el momento y te lo crees. Tienes ese miedo a que mañana vas a dejar de trabajar, con lo cual coges todos los proyectos. Vamos con esa angustia, pero es una cosa que vas aprendiendo. Ahora estoy en un momento en el que ya puedo económicamente tener más tiempo para mí. Y si no, ya pongo por delante mi tiempo, porque tampoco necesito tanto para ser feliz.

-¿Ha perdido en algún momento de la vida el sentido del humor?

-Nunca. Y de hecho en el programa es lo que más hay. Lo llevo en mi vestimenta, en mi ropa, en mi vestido. Voy siempre con el sentido del humor. No puedo andar por la vida sin reírme. Para mí el humor es el aquí y el ahora. Dicen que el humor es la distancia más corta entre dos personas y que te enamoras de alguien que te hace reír.

Temas

Televisión

Cuatro

Maternidad