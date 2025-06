Antonio Rossi y Hugo Fuertes repiten visita al restaurante Atrio en Cáceres

Judit Molina Lunes, 23 de junio 2025, 11:17 Comenta Compartir

El periodista Antonio Rossi y su marido, el modelo e influencer Hugo Fuertes, han vuelto a escoger Cáceres como destino para disfrutar de un fin de semana inolvidable. Esta vez, a diferencia de su anterior visita en febrero, cuando celebraron San Valentín con una escapada romántica, la pareja ha estado acompañada por toda su familia, compartiendo un momento muy especial en uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad: el restaurante Atrio.

El emblemático establecimiento dirigido por Toño Pérez y José Polo ha sido, una vez más, el epicentro de su visita. Rossi ha compartido en su perfil de Instagram un post en formato carrusel con varias imágenes del fin de semana en la capital cacereña, entre las que se incluyen rincones del casco histórico, instantáneas con su pareja y una divertida fotografía familiar junto al chef Toño Pérez.

El mensaje que acompaña la publicación no deja lugar a dudas del cariño que ambos tienen por la ciudad. «Cáceres y Atrio siempre es un must. En esta ocasión me traje a toda la familia», ha escrito el periodista.

Por su parte, Hugo Fuertes también ha publicado en su cuenta de Instagram una recopilación de imágenes del viaje. «Qué gusto de fin de semana familiar en Cáceres repitiendo visita en Atrio. Por supuesto, comimos y bebimos exquisito, con visita privada a la bodega de la mano de Toño Pérez», ha compartido el influencer con sus seguidores.

Esta no es la primera vez que Rossi y Fuertes eligen Cáceres como destino. En febrero ya disfrutaron de la ciudad como parte de una escapada por San Valentín, dejando constancia de su estancia en redes sociales, con imágenes que mostraban su complicidad y el encanto de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.