Alaska da la última hora sobre el estado de salud de Mario Vaquerizo tras su caída en Cáceres

Hace un par de días saltaban de nuevo las alarmas cuando Mario Vaquerizo publicaba en sus redes sociales que volvía a estar ingresado debido a la caída que tuvo en Cáceres. Al parecer, el colaborador se encuentra tranquilo, pero se le están realizando pruebas para descartar posibles consecuencias, según ha señalado Alaska.

El vocalista de las Nancys Rubias, Mario Vaquerizo, tuvo que ingresar por segunda vez tras la caída que sufrió desde el escenario durante el concierto que estaba ofreciendo en el Festival Hortelaria de Cáceres el pasado 19 de octubre.

Mientras actuaba con su grupo, el marido de Alaska, perdió el equilibrio al subir en una plataforma giratoria que usa en sus conciertos cayendo desde el escenario de una altura de alrededor de 2 metros.

Si bien en principio fue antendido por los servicios sanitarios del Festival, poco después fue trasladado al Hospital Universitario de la Ciudad de Cáceres, recibiendo el alta médica el siguiente lunes para seguir con la recuperación en su domicilio.

Ya en Madrid, arropado por su familia y amigos, ha pasado estos días, si bien ha tenido que ser ingresado nuevamente debido al estado delicado de salud que tiene en estos momentos el artista, así como las secuelas graves que sufre desde su caída.

A través de su cuenta personal de Instagram, Mario Vaquerizo ha subido una fotografía en la que se le puede ver tumbado en una cama de hospital en Madrid, ciudad en la que reside, con un collarín, agradeciendo las muestras de cariño y preocupación que ha recibido desde que sufriera su caída.

La caída podría haber sido mortal

«La caída que sufrí podía haber sido mortal según me dijeron los médicos, pero gracias a Dios aquí estoy, aunque bastante dolorido y con pérdida de visión que espero recuperar porque estoy en las mejores manos de los mejores profesionales médicos. A ellos también muchas gracias. Ahora repitiendo pruebas. Para volver a ser el Vaquerizo de siempre, así que estáis avisados. Pero quiero que sepáis que en momentos difíciles y duros el amor y la amistad que recibes es la mejor medicina. Os quiero mucho. Siento no poder contestar uno a uno porque no tengo visión suficiente», ha escrito el cantante.

Como ha explicado, su segundo ingreso es para repetirle las pruebas que ya le realizaron en Cáceres y comprobar cómo está yendo la recuperación.

Por su parte, Alaska, quien se encontraba fuera cuando Mario sufrió su caída, también ha compartido una fotografía en su Instagram, en esta ocasión una instantánea en la que se puede ver a la pareja disfrutando de una cerveza con una tapa de jamón, para agradecer las muestras de cariño recibidas.

«La semana pasada estábamos así, en el @barcockmad celebrando el cumpleaños de nuestra amiga @teresanietom. El domingo todo está pesadilla me pilló fuera de España (gracias querida @alessiaputin por aguantar y compartir los nervios por regresar). Estamos en ello, con paciencia, poco a poco, con ratos malísimos y otros mejores. Pero ESTAMOS que es lo importante. Entro aquí un momento para dar gracias : a los servicios de la ambulancia que lo atendieron inmediatamente, al festival @horteralia, al personal del Hospital Universitario de Cáceres, a los que se quedaron con Mario con un susto de muerte @miguelfavorita @littlejoe_es Angelito @ceber3 @ramsix y sobre todo a @martavaquerizojewelry la mejor enfermera del mundo. @mrbombs siempre pendiente. Gracias por los mensajes, las llamadas… qué bonito ver vuestro cariño. Yo le cuento a Mario, que todavía no ve y no puede leer. Y ahora, a curarse del susto y del golpe».

Ambas publicaciones han recibido un gran número de reacciones y comentarios, entre ellos de personalidades tan conocidas y amigos del matrimonio como Silvia Abascal, Chenoa, Vanesa Martín Maribel Verdú, Marta Sánchez, Laura Caballero o la extremeña Raquel Sánchez Silva.