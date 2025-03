'Acróstico', la emotiva canción de Shakira a sus hijos

Sara Rubio Viernes, 12 de mayo 2023, 12:44 | Actualizado 13:33h. Comenta Compartir

Shakira ya ha comenzado su nueva vida. Con su llegada a Miami ha dejado atrás su dolorosa ruptura con Piqué y ha dado inicio a otra etapa. Y, como era de esperar, eso también se ha reflejado en su música. Esta noche, la cantante colombiana ha publicado su nueva canción, 'Acróstico', una balada dulce y tierna dedicada a sus dos hijos: Milan y Sasha, los amores de su vida. En la canción, dedica algún dardo a Piqué, pero nada tiene que ver con las duras críticas lanzadas en la conocida como 'trilogía de la venganza' ('Te felicito', 'Monotonía' y 'Sesión 53 con Bizarrap').

La cantante ha sacado su lado más maternal en esta canción, y su nombre, 'Acróstico', tiene todo el sentido porque la primera letra de cada verso de la primera estrofa, leído en vertical de arriba hacia abajo, forma el nombre de Milan (10 años). Y en la segunda mitad de la canción sucede lo mismo con Shasa (8 años), su hijo menor.

'Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba, intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad', dice Shakira a sus dos retoños en la canción, que es la primera que publica en solitario desde el año 2021. La imagen del sencillo, una caja de cartón con un oso de peluche en el que se puede leer la palabra 'frágil', y, las ilustraciones del vídeoclip, dos crías de pájaro abandonando el nido, siguen la línea del comunicado que lanzó Shakira antes de poner rumbo a Miami, la de proteger la intimidad de sus dos hijos.

Shakira abandona así definitivamente su etapa musical centrada en la venganza, las indirectas y los ritmos más urbanos para dejar paso a otra en la que muestra su calidad vocal. La popularidad de la artista sigue intacta y sus canciones al desamor han dado la vuelta al mundo.

¿Nuevo amor?

El pasado domingo, pudimos ver a Shakira acompañada de Tom Cruise acudir al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, y aunque en un principio se les relacionó, ahora se ha demostrado que nada más lejos de la realidad. Pues la cantante acudió realmente a ver al piloto británico, Lewis Hamilton, con el que ya ha tenido varias citas. Primero, fueron pillados cenando en un restaurante y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Pero, poco tiempo después, fueron fotografiados saliendo a navegar con un grupo de amigos, entre ellos, Tonino, el hermano mayor de Shakira.

Desde que aterrizó en Miami, la artista se muestra feliz y se la ha visto haciendo numerosos planes. Entre ellos, hace unos días fue galardonada con el premio Mujer del año por parte de la revista Billboard. «Las mujeres somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser (...) ¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez», dijo la cantante en un discurso dirigido hacia su ex que desató una gran ovación por parte de todos los presentes.

Esta es la letra completa de la nueva canción de Shakira:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy