Shakira y sus hijos dejan Barcelona en un viaje sin retorno

Joaquina Dueñas Madrid Domingo, 2 de abril 2023, 20:18 Comenta Compartir

Con un beso de despedida y un «gracias» Shakira dejó Barcelona tras una década como vecina de la capital catalana. La cantante acudió al aeropuerto acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, en una furgoneta conducida por su hermano Tonino. Desde que la artista y Gerard Piqué firmaron su divorcio, se sabía que la colombiana comenzaría una nueva vida en Miami con los niños. Pero el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, retrasó sus planes.

Se ignoraba la fecha del viaje, pero todo se ha precipitado. La clínica en la que tratan al padre de Shakira carecería de los medios necesarios para realizar la intervención que necesita, que sí podrían abordarse en Estados Unidos, por lo que la cantante optó por cruzar el charco para ultimar todos los detalles y hacer la mudanza definitiva.

El próximo 11 de abril, martes, sus hijos se incorporarán al exclusivo Miami Country Day, prestigioso centro educativo fundado hace casi un siglo y considerado como uno de los 20 mejores de Florida. Con más de 1.000 alumnos de todas las latitudes, el precio de la matrícula ronda los 40.000 euros. Hasta ese día, Shakira y sus hijos aprovecharán para aclimatarse a su nuevo hogar y descansar.

La estrella colombiana de la música habría informado directamente a Gerard Piqué el pasado viernes de sus intenciones sin mediación de abogados, lo que no sentó del todo bien al futbolista. «La decisión se tomó de modo unilateral y sin haberle consultado, cuando ambos ostentan la patria potestad», cuenta La Vanguardia citando el entorno del deportista. A Piqué se le pudo ver el sábado en las inmediaciones de la casa de la 'star' de Barranquilla. Habría acudido a la vivienda para recoger a sus hijos, pasar tiempo juntos y visitar a los abuelos paternos, vecinos de la cantante, para despedirse de ellos.

El exfutbolista, afectado

Aunque el catalán ha optado por seguir haciendo su vida sin hacer apenas declaraciones sobre la madre de sus hijos, ha reconocido que las de ella le están afectando negativamente. Dijo que lo de lanzar indirectas a los ex es algo que está de moda, pero no se piensa «en las consecuencias a la persona a quien se las tiran». «Queda muy bien a título personal, la puta ama, pero luego no pensamos en la otra persona», insistió. Asegura haber recibido auténticas «barbaridades» de los admiradores de su ex, por lo que no le ha quedado otra que «relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa».

Se cumple ahora lo que un emocionado Piqué dijo al despedirse del Camp Nou y del fútbol activo: «A veces querer es dejar marchar». Unas palabras que superaban lo meramente deportivo.