El 2023 de Shakira: Bizarrap, mudanza, juicio y estatua de seis metros

Después de su inesperada separación de Gerard Piqué a mediados de 2022 tras doce años de relación y dos hijos en común, el 2023 ha sido un año de catarsis para Shakira que no ha dudado en relatar a golpe de canción. En estos doce meses, la colombiana ha cosechado sus mayores éxitos y reconocimientos musicales, ha abandonado España, se ha sentado en el banquillo de los acusados y ha visto su figura reflejada en una estatua de seis metros de alto. Todo mientras parece que la comunicación con su expareja ha comenzado a normalizarse, algo que parecía casi imposible.

El año comenzaba con el lanzamiento el 11 de enero de 'Session 53' con Bizarrap, un auténtico pelotazo con el que la intérprete de 'Loba' y el productor argentino acumulaban millones de visualizaciones en cuestión de horas. Un tema cargado de reproches hacia Piqué y con obvias referencias a su nueva pareja, Clara Chía, en el que la estrella de música se despachaba a gusto cantando: «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

Después vinieron otras canciones como 'Acróstico', junto a sus hijos, o 'El jefe', todas con referencias autobiográficas que han servido a la colombiana como una suerte de terapia, según ella misma ha relatado en varias entrevistas.

Ampliar La estatua de Shakira en Barranquilla. REUTERS

Con su carrera profesional disparada y el acuerdo de separación con Piqué ultimado después de salvar graves diferencias, la cantante ponía rumbo a Miami, en Estados Unidos, a donde se mudaba con sus hijos en abril. Un mes en el que se anunciaba su nombramiento como Mujer del Año 2023 en la primera edición de los Billboard Mujeres Latinas de la Música. Ya en septiembre, era la primera artista latinoamericana en conseguir el premio especial Video Vanguard de los MTV Video Music Awards 2023, donde protagonizó una espectacular actuación. Colmada de premios salió también de la 24ª edición de los Grammy Latinos, celebrada en Sevilla, donde recogió tres galardones.

Pero quizás el reconocimiento más llamativo ha sido el que le han hecho en su Barranquilla natal, donde han levantado una estatua de bronce de seis metros de altura ideada por el artista local Yino Márquez y que ha requerido de hasta 30 obreros para crear una Shakira que baila cruzando las manos sobre la cabeza y ejecutando su más que reconocible movimiento de caderas.

La cruz ha sido su conflicto con Hacienda que le llevó a sentarse en el banquillo el pasado noviembre en la Audiencia de Barcelona. Tras defender durante años su inocencia, la cantante terminó llegando a un acuerdo de última hora con la Agencia Tributaria por el que reconocía haber cometido fraude fiscal y aceptaba una pena de tres años de prisión y una multa de más de 7,3 millones de euros. En todo caso, la condena no suponía su entrada en prisión al carecer de antecedentes penales, con lo que se sustituyó por un pago de más de 400.000 euros. Con esto, Shakira conseguía evitar días de juicio con declaraciones de numerosos testigos en los que habría visto desvelada parte de su intimidad y en los que habría estado sometida al escrutinio mediático.

El año termina con una presumible tregua con el padre de sus hijos con el que, según la periodista Lorena Vázquez, ha vuelto a hablar «sin necesidad de recurrir siempre a los abogados». En definitiva, un ajetreado 2023 que le ha valido cerrar el año como la cantante más buscada en Google a nivel mundial.