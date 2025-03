Shakira canta junto a sus hijos en el videoclip de 'Acróstico'

Sara Rubio Martes, 16 de mayo 2023, 12:57 | Actualizado 16:56h. Comenta Compartir

Un dardo directo al corazón de Gerard Piqué. Así es el nuevo videoclip de la canción 'Acróstico' de Shakira, un tema dedicado a los dos amores de su vida: sus hijos. Milan y Sasha aparecen cantando y tocando el piano junto a su madre. Al vídeo le acompañan imágenes de Shakira haciendo la maleta, metiendo cosas en cajas, perchas vacías y persianas que se bajan. Una clara referencia a su mudanza a Miami.

Pero Shakira no da puntada sin hilo, y en el vídeo también aparecen imágenes de un futbolín, haciendo referencia al futbolista y unos patos en una bañera llena de agua, haciendo referencia a su número, el 22.

«Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte.», ha escrito Shakira en su perfil de Instagram para presentar el nuevo videoclip.

El vídeo ha causado furor entre los fans de la cantante y ya acumula 10 millones de visitas en solo 18 horas. «Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba, intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad», dice Shakira a sus dos retoños en la canción, un tema que habla del amor incondicional y, su nombre, 'Acróstico', tiene todo el sentido porque la primera letra de cada verso de la primera estrofa, leído en vertical de arriba hacia abajo, forma el nombre de Milan. Y en la segunda mitad de la canción sucede lo mismo con Sasha.

Además, Shakira ha querido presumir del talento musical de sus dos hijos: «La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños!», indicaba en la publicación. No es la priemera vez que la colombiana presume del talento de sus dos hijos, en varias entrevistas ha admitido que la idea del videoclip de 'Te felicito' fue suya, y, también el logo de monotonía se les ocurrió a los pequeños.

«No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá», concluye Shakira recalcando que en esta nueva etapa está centrada en sus dos pequeños y que ya ha cerrado aquella de la venganza y las indirectas ('Te felicito', 'Monotonía', 'Sesión 53 con Bizarrap' y 'TQG').