Shakira defiende a su niñera y carga contra su exsuegro en una nueva canción

Shakira no para y tiene para todos. Después de triunfar con su actuación en la gala de los premios Video Music Awards de MTV, ha estrenado una nueva canción junto a Fuerza Recogida, 'El jefe'. La letra del tema no deja indiferente a nadie y es una clara reivindicación a la explotación laboral de los jefes sobre los trabajadores. «Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización», dice en un momento de la canción.

Lili Melgar, hasta ahora una persona desconocida, fue la niñera de sus hijos, Milan y Sasha, cuando vivía en Barcelona y, ahora, se ha convertido en la protagonista del nuevo single de la colombiana. Incluso, aparece en el videoclip mirando a cámara en un primer plano. Al parecer, Lili confesó a Shakira sus sospechas sobre la existencia de una tercera persona en su relación y gracias a ello la cantante pudo confirmarlo.

Piqué se enteró de lo ocurrido, se enfadó y decidió despedirla sin pagarle la indemnización. Mostrando su descontento con la decisión, Shakira no dudó en volver a contratarla de nuevo cuando se mudó a Miami y actualmente continúa trabajando para ella. Dariana, hija de Lili Melgar, ha compartido la canción en sus redes y ha escrito un mensaje confirmándolo: «A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. TE AMO MAMÁ».

Pero los dardos no terminan ahí y otra de las frases más comentadas de la canción es la siguiente: «Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura». Un mensaje dirigido a Joan Piqué, padre del futbolista. En el videoclip, justo después de decir esa frase, dos bailarines le tapan la boca. Adelantándose a la que puede ser la reacción de la gente cuando escuchen la frase. Cabe recordar que en su canción con Bizarrap, Shakira ya lanzó un mensaje a su exsuegra. «Me dejaste de vecina a la suegra», cantaba entonces.

Con 'El jefe', la saga de la venganza de Shakira continúa. Primero fue 'Te felicito, después 'Monotonía', seguido de 'Sesión 53' con Bizarrap y terminando con 'TKM' junto a Karol G. Por si no era suficiente la artista lanzó 'Acróstico' junto a sus dos hijos, en el que hablaba de su amor por ellos. La nueva canción se ha convertido en todo un éxito, como todo lo que hace la colombiana, y en tan solo unas horas ya acumula más de cuatro millones de visitas en Youtube.

