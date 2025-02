El yacimiento arqueológico Cortijo Lobato de Almendralejo será visitable

La empresa Acciona Energía, propietaria del complejo solar 'Extremadura', compuesto por varias plantas fotovoltaicas situadas junto a la EX-300, dentro del término municipal de ... Almendralejo, quiere hacer visitable lo antes posible el tesoro encontrado en su interior, el yacimiento de Cortijo Lobato.

Tal y como adelantó HOY el pasado mes de diciembre, los trabajos de construcción de dichas plantas habían sacado a la luz un yacimiento de 5.000 años de antigüedad, único en la región y segundo de este tipo que se encuentra en la Península Ibérica.

Desde aquella publicación en este diario, el hallazgo ha suscitado la atención de arqueólogos, historiadores y curiosos de todo el mundo. Tampoco han faltado las referencias del lugar por parte de revistas y medios de comunicación en general especializados en la historia.

Este viernes, aprovechando la primera visita institucional al yacimiento, la de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, Acciona anunció su intención de convertir lo antes posible en visitable para el público en general el yacimiento. Una acción que convertiría a la zona en un nuevo recurso turístico, aunque por el momento es difícil conocer la fecha en la que esto se hará posible.

Hasta el momento, la excavación ha sido costeada por la empresa propietaria de la finca con el asesoramiento de la Dirección General de Patrimonio y el apoyo total por parte de la Junta.

«Desde el punto de vista técnico hay absoluta colaboración y estamos siempre pendientes. De momento no hay otra colaboración porque no se precisa», apostilló Bazaga, que aseguró que «una situación como esta no va a ser ajena nunca la Junta».

Las excavaciones han sido financiadas íntegramente por Acciona y han contado con el asesoramiento de la Junta de Extremadura

En su visita, la consejera destacó la «relevancia» de los descubrimientos para el conocimiento de las antiguas civilizaciones que habitaron Extremadura y destacó la sensibilidad demostrada por Acciona Energía en la protección del patrimonio.

«Cortijo Lobato es un yacimiento sin precedentes en Extremadura y uno de los más singulares del país», resaltó Bazaga, «un ejemplo de la necesaria colaboración que debe existir entre las administraciones y las empresas para preservar nuestra prehistoria», dijo antes de destacar que Acciona rediseñó el proyecto para asegurar la protección del yacimiento y que la excavación ha sido costeada íntegramente por la compañía.

En el entorno de la planta fotovoltaica se han identificado hasta 11 yacimientos arqueológicos de distintas épocas y 24 recintos de fosos documentados, de los cuales seis se encuentran dentro de la zona del complejo energético.

En el yacimiento, ubicado en la vega del Harnina –la zona con mayor densidad de yacimientos prehistóricos de la Península Ibérica–, han salido a la luz vestigios que abarcan más de 3.000 años de historia, desde la Edad del Cobre hasta el Imperio romano.

Se calcula que Cortijo Lobato cuenta con una antigüedad aproximada de 5.000 años, según informa la Junta en nota de prensa.

Las excavaciones han revelado estructuras defensivas, lo que sugiere que este asentamiento tenía una función estratégica clave en la época. Además de los restos prehistóricos, los arqueólogos han localizado una sepultura romana del siglo II d.C., con los restos de un posible legionario que portaba su pugio, el característico puñal defensivo de los soldados romanos.

Se trata de un hallazgo excepcional, ya que en toda la Península Ibérica sólo se han documentado ocho pugios, la mitad de ellos sin contexto arqueológico.

Patrimonio y energía

Destaca el Ejecutivo regional que en el último año, la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural ha tramitado más de 1.200 permisos de arqueología en la región y ha registrado alrededor de 400 nuevos yacimientos en los últimos cuatro años, muchos de ellos descubiertos gracias a la actividad fotovoltaica.

En esta línea, Bazaga indicó que desde Patrimonio Cultural se trabaja para concienciar acerca de la importancia de preservar el patrimonio, al tiempo que señaló la importancia también de estos proyectos para el progreso socioeconómico de la región.

Recientemente, la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural ha establecido un protocolo para agilizar los primeros trámites en las prospecciones arqueológicas mediante una declaración responsable, que sustituye a la autorización previa anteriormente requerida.

Además, la consejera, que estuvo acompañada durante la visita por la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, apuntó que el yacimiento de Cortijo Lobato refleja cómo el desarrollo sostenible y la conservación del legado histórico pueden coexistir y enriquecerse mutuamente.