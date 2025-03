Vox salva los Presupuestos extremeños de 2025

Vox salva los Presupuestos extremeños para 2025 al votar en contra de las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura. El proyecto ... de cuentas elaborado por el Gobierno regional del PP pasa ahora al trámite de enmiendas parciales, con lo que se abre un nuevo tiempo de negociación hasta la votación final, que tendrá lugar el 24 de enero.

La Asamblea de Extremadura ha acogido este viernes el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE al proyecto de ley de Presupuestos de 2025. Ambos grupos habían anunciado que se iban a apoyar mutuamente, con lo que tenían asegurados 32 de los 65 escaños del Parlamento regional. De esa forma, los cinco de Vox resultaban clave para decidir la votación, ya que incluso su abstención bastaba para conceder mayoría simple al rechazo a las cuentas, dejando en insuficientes los 28 diputados del PP.

Vox no ha aclarado en sus intervenciones cuál iba a ser el sentido de su voto. Su portavoz parlamentario, Óscar Fernández, ha señalado que no iban a hacer ningún guiño al PSOE ni a las políticas de izquierda, aunque también ha calificado de insuficientes las rebajas fiscales y las propuestas del PP, al que pide incidir en el recorte de lo que estima como gastos superfluos. En la misma línea se ha expresado el presidente del grupo, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha dicho que «el debate sobre los presupuestos puede terminar hoy o no». Pero ha añadido que «se abre un periodo de reflexión y de negociación», anticipando el rechazo de su grupo a las enmiendas de totalidad. «Si nuestras objeciones y aportaciones son atendidas, habrá presupuestos; si no, no habrá», ha afirmado. «Reducirán el gasto político y el parasitismo de recursos necesarios para los extremeños, o no habrá». También ha adelantado que harán una propuesta sobre las medidas fiscales de vivienda y sobre la partida para el regadío de Tierra de Barros.

Gordillo ha señalado que no pretende imponerse al Gobierno regional, ya que Vox tiene cinco diputados y el PP cuenta con 28. Pero ha asegurado que «nuestro apoyo está condicionado a lo que los extremeños que nos votaron nos exigen». Por eso, ha pedido a los populares que repasen el acuerdo que permitió la investidura de María Guardiola y que «reflexionen y corrijan el rumbo».

Unidas por Extremadura ha recalcado en la defensa de su enmienda que la incertidumbre sobre la aprobación de las cuentas pone en evidencia la inestabilidad del Gobierno regional, del que critica que apueste por las rebajas fiscales en lugar de mejorar los servicios públicos con una adecuada ejecución presupuestaria.

Por su parte, el PSOE ha lamentado que las cuentas son injustas e irreales, ya que se asientan sobre bajadas fiscales y ayudas selectivas, pero no garantizan que se vayan a gastar los fondos destinados a proyectos como el del regadío de Tierra de Barros. Por ese motivo, presenta una alternativa con rebajas de tipos del IRPF y la recuperación de los impuestos de patrimonio y viviendas vacías, entre otras medidas.

En cuanto al Grupo Popular, los diputados Hipólito Pacheco y José Ángel Sánchez han rechazado las enmiendas de Unidas por Extremadura y PSOE, respectivamente, por tratar de bloquear unas cuentas que inciden en el crecimiento de la región y en la justicia fiscal.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, no ha hecho en sus intervenciones ninguna referencia a Vox y la necesidad de su voto, aunque ha vuelto a criticar que su postura junto al PSOE y Unidas por Extremadura permitió rechazar el decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda, de las que ha anunciado que se recuperarán en el trámite de enmiendas parciales. También ha destacado que las cuentas crecen en prácticamente todas las políticas de gasto y que inciden en la justicia tributaria con nuevas reformas en el IRPF y el impuesto de sucesiones, entre otras. «Con la sonrisa intacta, con la ilusión y la alegría que caracteriza a este gobierno, sigamos adelante más fuertes que nunca», ha concluido en su último turno de palabra.

Tras el pleno, de más de cinco horas de duración, se ha dado paso a la votación. Primero ha sido el turno de la enmienda de totalidad de Unidas por Extremadura, que fue la primera en presentarse. Además del grupo proponente, ha recibido el apoyo del PSOE; pero PP y Vox han votado en contra y por tanto se ha rechazado. Después se ha dado paso a la iniciativa socialista y el resultado ha sido el mismo.

Los Presupuestos extremeños de 2025 salvan su primer escollo, uno muy importante, ya que podían haber sido rechazados en este trámite, algo que estaba en manos de Vox. Pero nada asegura su aprobación y ha quedado claro que aún no hay un acuerdo cerrado con el PP. Aún quedan por delante casi dos meses de negociación.