Vox pide a Guardiola que «deje de menospreciar» a sus cinco diputados

Vox reclama a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que «deje de menospreciar a los cinco diputados» de esa formación en el ... Parlamento regional y a sus 50.000 votantes y le recuerda que depende de su voto para conseguir la mayoría absoluta en la Asamblea.

El portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, no ha desvelado si su grupo permitirá la aprobación de alguna de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Presupuestos de 2025. Para ello, basta con su abstención, ya que tanto PSOE como Unidas por Extremadura han anunciado que apoyarán sus respectivas propuestas de rechazo a las cuentas.

En su intervención durante el debate de la enmienda de Unidas por Extremadura, Óscar Fernández se ha dirigido en exclusiva al Ejecutivo regional y a la bancada del PP. Según ha dicho, los presupuestos son una traducción en euros de las políticas que quiere llevar a cabo un gobierno. «Tal y como está planteado ahora mismo», ha añadido, considera que el equipo de María Guardiola «no tiene claras las líneas políticas».

«El gobierno mansea en tablas, y sólo después de picadores se puede venir arriba», ha afirmado. En su opinión, los cambios introducidos por el Ejecutivo regional en un año y medio de legislatura «son marketing político» y no profundizan «en eliminar la epidemia tras 36 años de epidemia socialista».

Para Vox, el PP mantiene las políticas del PSOE, lo que considera un error. «Con estos grupos, con esta izquierda, no hay que tener medias tintas», ha apuntado. «Si no te los comes, te comen». Por esa razón, ha asegurado que «no vamos a ser cómplices con el socialismo; no vamos a compadrear con ellos, no les vamos a guiñar el ojo». Pero no ha llegado a anunciar que vayan a votar en contra de las dos enmiendas de totalidad.

Vox considera que el camino a seguir está recogido en el acuerdo de gobierno suscrito el pasado año con el PP regional. Sin embargo, cree que no hubo verdadera voluntad de llevarlo a cabo. «Ya veremos a partir de ahora».

A su juicio, los Presupuestos de 2025 «no garantizan nada». Para Vox la reforma fiscal es insuficiente, y aunque sube el gasto en sanidad y educación, y el PP presta más atención a natalidad y educación, estima que estas políticas podrían tener aún maś dotación si se centraran los recursos en lo importante y se accediera a «reducir el gasto ineficaz ahogando la red clientelar y los chiringuitos» del PSOE. «No vemos nada de todo esto en estas cuentas», por lo que ha dejado en el aire el voto de su grupo.