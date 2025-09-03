Vox rechaza que la Junta invierta más en cooperación: «Para esto que no nos llamen»

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha considerado que la Junta escoge «mal camino» al incrementar el ... gasto en cooperación al desarrollo, cuando Extremadura «tiene grandes carencias y elevadísimos impuestos».

«Para esto, que no nos llame el Gobierno de María Guardiola», ha señalado Gordillo en un mensaje a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press, en el que ha censurado que el Consejo de Gobierno aprobara este pasado martes ayudas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo, dotadas con 6,37 millones de euros, un 15% más respecto al año anterior.

Según ha señalado Gordillo, estos 6,3 millones «no llegarán a sus destinatarios», sino que «la mayoría de ellos solo sirve para mantener ese tinglado mal llamado cooperación, que casi solo coopera con los cooperantes», ha apuntado.

«Mal camino escoge el gobierno del PP. Extremadura tiene grandes carencias y elevadísimos impuestos», señala el presidente del Grupo Parlamentario Vox, quien apunta que «quizá la mafia esté dispuesta a apoyar estas medidas. VOX, no», concluye.

Según ha publicado HOY, el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes aprobó un nuevo decreto de bases reguladoras para dar ayudas de cooperación al desarrollo y autorizó la primera convocatoria, dotada con cerca de 6,4 millones de euros.

Este nuevo decreto actualiza el régimen de ayudas del desarrollo del sistema de cooperación internacional para el desarrollo «con el fin de dar respuesta a los retos actuales y renovar el compromiso de la sociedad extremeña con la solidaridad internacional».

Como adelantó este diario, la norma refuerza los sistemas de justificación del gasto, eleva las cuantías de las ayudas máximas e introduce la participación de empresas privadas en la cooperación al desarrollo regional. Esta nueva regulación se produce tras el recorte registrado en las cuentas del pasado año, lo que generó rechazo entre las entidades del sector en la región, en los primeros presupuestos aprobados por el gobierno de coalición entre PP y Vox.

La consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano, destacó este martes el aumento del presupuesto en un 15% respecto a la convocatoria del pasado año, aunque en aquella ocasión sólo se convocaron dos de las cuatro líneas de ayuda. Manzano recalcó que el nuevo decreto incorpora «importantes mejoras en la calidad y eficiencia de las políticas públicas de cooperación». Según indicó, «es sin duda una respuesta por parte de la Junta a los retos actuales y muestra un compromiso decidido de nuestra sociedad con la solidaridad internacional».

Entre las novedades, subrayó que se contempla la posibilidad de financiar proyectos de investigación para el desarrollo. Además, se aumenta la cuantía máxima, hasta 280.000 euros, con posibilidad de financiación del 100%.

También incidió en que la nueva norma fomenta alianzas entre entidades que quieran agruparse para optar a las ayudas y reconoce a las empresas como agentes de cooperación, aunque para ello deberán colaborar con organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo proyectos sin ánimo de lucro.

En cuanto al gasto, las auditorías externas pasan a ser obligatorias en todos los casos para llevar a cabo un mayo control del uso de los fondos públicos. Asimismo, se actualizan los límites para gastos de personal, lo que para el Gobierno regional va a suponer una mejora en las condiciones laborales.