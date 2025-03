El Gobierno regional y Vox acercan posturas para los Presupuestos de 2025

El Gobierno regional y Vox acercan posiciones para la aprobación de los Presupuestos autonómicos del próximo año, aunque todo queda abierto a la espera del ... pleno que se celebrará hoy en la Asamblea de Extremadura, donde se votarán las enmiendas de totalidad presentadas por Unidas por Extremadura y el Grupo Socialista.

Tras la ruptura del gobierno de coalición el pasado verano las diferencias entre PP y Vox han sido cada vez más notables, como se ha visto durante la negociación para las cuentas del próximo año, con cruces de declaraciones tanto a través de ruedas de prensa como en el Parlamento regional.

Este distanciamiento alcanzó su punto álgido la pasada semana, después de que los votos de Vox, junto con los del PSOE y Unidas por Extremadura, permitieran rechazar el decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda que fue aprobado por el Gobierno regional a finales de octubre.

Esta postura fue una llamada de atención de Vox, que recuerda que el PP depende de sus cinco diputados para aprobar cualquier iniciativa en la Asamblea. Para el Gobierno de María Guardiola, sin embargo, fue una muestra de irresponsabilidad que implicó revertir una nueva rebaja fiscal en Extremadura.

Pero el martes Vox se puso en contacto con el Ejecutivo autonómico para tratar de llegar a un acuerdo sobre las cuentas del próximo año. Aunque la respuesta fue más fría de lo que esperaba, e incluso la presidenta de la Junta llegó a criticar la ruptura del gobierno de coalición afirmando que su socio salió «huyendo de donde se trabaja», sirvió para limar asperezas.

El siguiente paso se dio el miércoles, cuando Vox renunció a presentar una enmienda de totalidad a los Presupuestos de 2025. Aún puede abstenerse en alguna de las iniciativas de PSOE o de Unidas por Extremadura para tumbar las cuentas, ya que ambas formaciones han anunciado que se apoyarán mutuamente. De ese modo, sumarán 32 votos, con lo que el rechazo de los 28 del PP sería insuficiente. Pero evidencia que está dispuesto a permitir que continúe la tramitación del proyecto de ley y, a partir de la próxima semana, establecer una nueva negociación para las enmiendas parciales.

Tras esto, en las últimas horas se han producido contactos entre las dos partes para acercar posiciones. Pero la duda se mantiene. Álvaro Sánchez-Ocaña, diputado de Vox, señaló en Onda Cero que «esta semana hemos seguido negociando, nuestra mano ha seguido y sigue tendida, pero hoy a las 3 de la tarde no hay negociación cerrada». De modo que no aseguró el rechazo a las enmiendas de totalidad y pidió al PP «que no dé nada por hecho y que hable más».

Un voto de confianza

A pesar de que siguen las dudas, para el Gobierno regional la decisión de no presentar una enmienda de totalidad supone «un voto de confianza» de Vox.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, recalcó que si Vox entendiera que las cuentas presentadas no son las que «necesita Extremadura» hubiera presentado una enmienda a la totalidad, por lo que entiende que el no hacerlo «anticipa que existe un voto de confianza a la tramitación» de los presupuestos, según recoge Europa Press.

Bautista señaló que ha habido varias reuniones e intercambios de información con Vox y añadió que «la mayoría de las cuestiones» están incorporadas en partidas presupuestarias.

«Hay otras cuestiones a ver a lo largo de la tramitación presupuestaria y otras que no son presupuestarias pero que cuelgan de una negociación de presupuestos y que habrá que ver después del viernes», aseguró.

Respecto a la votación de las enmiendas de totalidad, Bautista se mostró convencido de que Vox «nunca ligaría su destino» y no permitiría que prosperara una iniciativa de un partido cuyo líder en estos momentos «está imputado», en referencia al PSOE; mientras que sobre Unidas por Extremadura afirmó que Vox no la apoyaría por «cuestiones evidentes ideológicas». Por ello, invitó a seguir hablando a partir de este viernes con el «ánimo de que Extremadura tenga los presupuestos que merece».

En cuanto a la posibilidad de que la ley de Presupuestos de 2025 recoja alguna de las rebajas incluidas en el decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda, Bautista emplazó a esperar a la negociación de las cuentas, pero remarcó que «eso no es enmendar un error». En esa línea, insistió en que la «pinza del PSOE, Podemos y Vox» provocó que en determinadas compras de vivienda producidas desde el pasado viernes hayan tenido que pagar más impuestos.