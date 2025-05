Vox pide que se quite la simbología LGTBI y además se excluye de los actos en Extremadura

El partido político Vox, con representación en la principales ciudades extremeñas, se ha desmarcado y autoexcluido de los actos institucionales convocados en defensa de los ... derechos LGTBI con motivo del Día del Orgullo, en una jornada en la que Extremadura se ha llenado de banderas arcoíris, símbolo del colectivo.

Si en Badajoz el grupo municipal de la formación fundada por Santiago Abascal ha criticado la iluminación de colores de la fachada del consistorio y ha pedido al alcalde, Ignacio Gragera, en un escrito que la retire, en Cáceres, Mérida y Plasencia sus representantes tampoco han participado en las actividades que se han celebrado.

Con estas ausencias, Vox está manifestando sus postulados ideológicos sobre el colectivo LGTBI, precisamente, una de las posiciones que separa a la candidata del PP a la Junta, María Guardiola, de los diputados de Vox, a los que necesita para ser investida Presidenta.

En un comunicado, desde Vox Badajoz afirman que el uso de la simbología del «lobby» LGTBI «no aporta nada al bienestar general de los ciudadanos puesto que estas asociaciones, que reciben millones de euros de dinero público anualmente, nada tienen que ver con los derechos de los homosexuales, sino con una serie de grupos de presión que buscan ganar poder y recibir subvenciones a costa del enfrentamiento social».

Cáceres

En Cáceres, el pasado viernes las banderas del movimiento LGTBI+ se alzaron en los cuatro mástiles junto a la fachada del Ayuntamiento. Al acto acudieron concejales del nuevo equipo de gobierno y de la oposición. Faltó Vox. Este lunes hubo un acto de repulsa a los últimos crímenes machistas y tampoco estaba Vox.

En ambos casos, precisa el portavoz municipal, Eduardo Gutiérrez, no se habían enterado de las citas porque aún no tienen el despacho del Ayuntamiento «habilitado al cien por cien». «Se nos pasó», pero, refiriéndose al izado de bandera señala que no hubieran ido al considerar «que no se pueden utilizar los lugares habilitados única y exclusivamente para las banderas oficiales para otro tipo de banderas que no están reconocidas como tales», indica Gutiérrez. «No es porque sea la bandera LGTBI, nosotros nos opondríamos a cualquier tipo de bandera que represente a colectivos concretos de ciudadanos que se autoperciben como distintos».

En su opinión el Ayuntamiento «debe mantener objetividad y neutralidad, no se debe siginificar con ningún grupo, no porque sea LGTBI, que nosotros no somos homófobos, respetamos cualquier tipo de tendencia y de ideología de género, pero lo que no creemos que sea justo es darle importancia a unos grupos que ya están normalizados en la sociedad, de tal manera que nos parece innecesaria esa sobreexposición y ese sobreapoyo por parte de esta institución».

Dice que una sentencia del Tribunal Supremo indica que no se pueden utilizar lugares públicos de ninguna institución para exhibir este tipo de símbolos. «Lo único que representa al 100% de la población es la bandera nacional, la autonómica en todo caso o la de la ciudad de Cáceres».

Para ellos el lugar ideal para estas banderas son las sedes de las asociaciones que defienden estos colectivos. «Todo lo que sea en sus espacios privados no podemos decir nada, absolutamente nada».

Tampoco es partidario Eduardo Gutiérrez de que se subvencionen y financien con dinero público fiestas como la que se desarrolló en San Blas. «Ahí ya no nos estamos saliendo de la objetividad y neutralidad que demandamos de la administración, porque cualquier otro grupo de personas que se autodefinan o se autovictimicen pueden pedir que se sufraguen sus días de reivindicación, nosotros creemos que no necesitan ni un apoyo por parte de la institución ni un apoyo fuera de lo normal y que lo tienen que realizar en su ámbito privado».

Mérida y Plasencia

En la capital extremeña, cientos de personas recorrieron este miércoles las principales calles de la ciudad. Asistieron, además del presidente de la Junta y el alcalde emeritense, representantes de Podemos y PSOE. No acudieron, sin embargo, los dos concejales que ha obtenido Vox estas pasadas elecciones en el Ayuntamiento de Mérida, donde además han pedido en el pleno la retirada de la simbología LGTBI.

Vox también ha mostrado sus quejas por la instalación de una bandera del orgullo LGTBI en el lateral de la fachada principal del ayuntamiento de Mérida. En el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado este jueves, el concejal Francisco Piñol ha señalado que ese símbolo contradice lo que recoge el Tribunal Supremo sobre la colocación de enseñas oficiales.

También ha criticado esta medida y ha indicado que «si seguimos saltándonos la ley el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos». Y ha pedido un informe escrito a la secretaria municipal sobre las banderas institucionales.

El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha replicado que la normativa vigente afecta a las banderas institucionales que se colocan en los mástiles de la fachada municipal y que no pueden ser sustituidas por otras. En este caso se trata de un telón de gran tamaño situado en otro lugar, sin que se hayan retirado las enseñas oficiales.

Desde la Fundación Triángulo consideran que el colectivo vive «tiempos complejos» no solo en Extremadura sino también a nivel nacional, recordando el mural que el colectivo ha colgado en la calle Alcalá de Madrid con una imagen en la que se tiraban distintos movimientos sociales a una papelera y que ha obligado a retirar la Junta Electoral.

En Plasencia la edil de Vox faltó igualmente al acto institucional del Día del Orgullo e izado de la bandera arcoíris celebrado este miércoles.