Vox Cáceres condiciona su presencia en los actos contra los asesinatos machistas a que se condene «todo tipo de violencia»

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 29 de junio 2023, 12:11 | Actualizado 15:17h.

El pasado día 26 tuvo lugar en los soportales del Ayuntamiento de Cáceres un minuto de silencio en repulsa de los últimos crímenes machistas (22 en lo que va de año ... ). Eduardo Gutiérrez, el portavoz municipal de Vox, señala que como están recién llegados al consistorio no se enteraron a tiempo y no fueron a esta convocatoria, a la que acudieron concejales del equipo del gobierno municipal (PP) y de la oposición (PSOE y UP) que se celebra una vez al mes. Dice que la intención de su partido es acudir a esta cita, pero proponen modificar su sentido. «Nosotros tenemos intención de participar porque la violencia hay que rechazarla, pero que quede claro que hay que cambiar un poco el chip en el sentido de que nosotros reconocemos que hay violencia del hombre hacia la mujer, pero queremos incluir la violencia en el ámbito familiar, porque creemos que se está victimizando al hombre, hay que defender la presunción de inocencia, sabemos que hay acusaciones que no son ciertas», precisaba ayer este portavoz.

Encuesta «Las encuestas dicen que hay más violencia del hombre hacia la mujer, pero también hay violencia de la mujer hacia el hombre, del abuelo hacia el niño, de los cuidadores hacia los ancianos, ese acto tiene que ser un poco más amplio en el ámbito familiar, si es así nosotros iríamos sin problema», explica a este diario. «Nosotros condenamos todo tipo de violencia, somos el partido que quiere que aumenten las penas a los violadores, a todo este tipo de agresiones que se realicen dentro de las familias y que se lleguen a cumplir el 100% de las condenas». La idea, especifica, es que todos los partidos que se concentren en ese minuto de silencio se sientan representados «y que no haya ningún tipo de malestar». Según indica el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, «nos da la sensación de que se va a cambiar el sentido de este día, que lo quieren hacer más generalizado para que no haya ningún tipo de malestar y sea más fácil de que nos adhiramos todos». Intuye que se va a cambiar el manifiesto para dar cabida a todo tipo violencia. «Va a ser más abierto, creo que va a cambiar, se va hablar también de los niños que hayan fallecido en el seno de las familias». Consultado por este diario Rafael Mateos, el alcalde de Cáceres, señala que el minuto de silencio de cada 25 de mes contra la violencia de género "se va a mantener tal y como está" ya el Ayuntamiento "condena" estos actos. Añade todo tipo de violencia y apoyará los días específicos de reivindicación que se celebren, pero sin alterar una cita que ya está definida. En el acto de repulsa del día 26 Alfonsa Tejeda, técnica de la concejalía de la Mujer, leyó un manifiesto donde se señala que que «la violencia machista es el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, a la que estamos sometidas las mujeres en una sociedad en la que aún impera el patriarcado».

