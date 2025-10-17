El voto estable de la Raya

El pasado domingo, se celebraron elecciones municipales en Portugal. Desde 1976, nuestros vecinos han acudido 14 veces a las urnas para elegir presidentes de sus 308 cámaras municipales. El PSD, centro derecha, ha sido el ganador en votos, en alcaldías y también por la importancia de las ciudades donde gobernará: Lisboa, Oporto, Braga, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Sintra o Cascais.

Los socialistas, aunque han perdido votos y ciudades con respecto a las elecciones de 2021, se han recuperado tras el batacazo de las últimas legislativas y gobernarán en capitales de distrito y ciudades significativas como Abrantes, Angra do Heroísmo, Alcochete, Barreiro, Bragança, Castelo Branco, Chaves, Coimbra, Covilhá, Évora, Faro, Lagos, Leiria, Matosinhos, Portimão, Vila Real de Santo António o Viseu.

Los comunistas de CDU resisten más o menos: en 2021 obtuvieron la presidencia de 19 cámaras municipales y ahora han conseguido 12, destacando Sines (15.000 habitantes), Sesimbra (49.500) y sus dos perlas de la corona, donde gobiernan ininterrumpidamente desde 1976: Palmela (60.000) y Seixal (180.000), situadas frente a Lisboa. Nada que ver con los 50 ayuntamientos que llegaron a gobernar en 1979.

Quien no ha cumplido con las expectativas despertadas es el partido ultraderechista Chega, que aspiraba a alcanzar 30 alcaldías y se ha quedado con tres, pasando de ser la segunda fuerza en diputados en la Asamblea de la República a ser la sexta por el número de alcaldías. Chega tendrá presidente de cámara municipal en Albufeira, ciudad del Algarve de 37.000 habitantes y un 40% de población extranjera sumando jubilados europeos y trabajadores del África lusófona, Brasil, India, Nepal y Bangladesh.

También gobernará Chega en el pequeño pueblo de São Vicente (5.000 habitantes) en la isla de Madeira y en una ciudad cercana a la frontera, mítica por sus transbordos ferroviarios y por estar unida a Badajoz por tren: Entroncamento, 23.000 habitantes, de los que el 10% son inmigrantes de 50 nacionalidades diferentes, habiéndose triplicado la inmigración en los últimos tres años y siendo inmigrante el 30% del alumnado del municipio.

Donde Chega no ha conseguido la alcaldía ha sido en Elvas. En la ciudad fronteriza ha vuelto a ganar Rondão, su mítico alcalde exfutbolista y exsocialista de 81 años. Pero Chega sigue fuerte en Elvas con su racismo antigitanos y en las votaciones a la Asamblea Municipal, sin Rondão como tirón evidente, ha sido el partido más votado.

Sin salir de la Raya, en los 28 municipios fronterizos o cercanos a la frontera extremeña, solo ha habido tres cambios de alcalde: Borba (de independientes a PS), Monforte (de CDU a PS) y Belmonte (PS a independientes). En la Raya, habrá 14 alcaldes socialistas, 12 del PSD, dos independientes y uno de la CDU (Barrancos).

En los 57 municipios de Alentejo y Beira Baixa, habrá 30 alcaldías del PS, 16 del PSD, 8 de CDU y 3 independientes en Elvas, Belmonte y Santiago do Cacém, que ha tenido alcalde comunista desde 1976 hasta este domingo. La constancia municipal se mantiene en cuatro municipios del Alentejo que votan lo mismo desde hace 49 años: Gavião y Campo Maior (PS) y Arraiolos y Avis (PCP), caso que se repite en Beira Baixa con Oleiros, que siempre ha votado PSD. En cuanto a las capitales de distrito, en Castelo Branco siguen gobernando los socialistas, en Portalegre renueva su mandato el PSD y los cambios se dan en Évora, de CDU a PS, y en Beja, la gran sorpresa: 13 mandatos siendo comunista o socialista y por primera vez ha ganado el centro derecha del PSD.