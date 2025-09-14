Vivienda notifica 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura en una lista encabezada por Cáceres Desde el 1 de julio, el Ministerio ha rechazado el registro de 98 viviendas para este uso en la provincia cacereña y 83 en la de Badajoz

En la capital cacereña se han rechazado 26 solicitudes desde el 1 de julio

El Ministerio de Vivienda ha notificado a las plataformas digitales de alquiler de viviendas un total de 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura con el objetivo de que retiren los anuncios de estos alojamientos.

Son viviendas que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. En total, 98 en la provincia de Cáceres y el resto, 83, en la de Badajoz.

Por ciudades, Cáceres es el municipio extremeño con mayor número de solicitudes rechazadas: 26. Hay que recordar que en la capital cacereña hay 453 pisos turísticos en funcionamiento que suman 1.400 plazas, según datos aportados por la Junta de Extremadura a mediados de agosto. La previsión, además, es que la cifra aumente porque hay más proyectos en tramitación.

A Cáceres le siguen Mérida (21 solicitudes rechazadas), Losar de la Vera (13), Badajoz (8) y Jerez de los Caballeros (6).

España ha implementado este año un registro único de alojamientos temporales para poner punto y final al fraude de los alquileres turísticos. Desde el 1 de julio, los arrendadores de viviendas turísticas requieren un número de registro único de alquiler, NRUA, para anunciar sus propiedades online. Los datos de dicho registro se cruzan con los de las plataformas digitales a través de la ventanilla única digital del Ministerio.

Una solicitud se revoca cuando el documento recibido en el Colegio de Registradores tiene datos incompletos o no están acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y se subsanaron en un plazo oportuno.

Desde que comenzó el año, el registro ha recibido 336.497 solicitudes, de las cuales el 78,75 por ciento corresponden a alquileres de uso turístico. En suma, 264.998. De estas, 53.786 han sido revocadas, es decir, un 20,3%, según datos proporcionados por Vivienda. Andalucía es la región done más solicitudes se han rechazado: 16.740. Le siguen Canarias (8.698), Cataluña (7.729) y Galicia (2.640). Por debajo de la región extremeña se encuentran La Rioja (136) y las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla (13).

Madrid es la gran anomalía dentro de los registros, destaca el Ministerio en una nota: el 83% de los pisos que han solicitado el registro lo han hecho como temporales y el resto, como turísticos. De 3.513 solicitudes como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado.

Precisamente este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo sacará del alquiler temporal 53.000 viviendas que tendrán que pasar al mercado de alquiler permanente.

