Un viajero pasa delante de un edificio destinado a apartamentos turísticos situado en la calle Parras de Cáceres. JORGE REY

Cáceres suma 52 apartamentos turísticos nuevos en el último año

La capital cuenta en la actualidad con 453 alojamientos de este tipo y hay 30 proyectos en tramitación; el sector urge una ordenanza municipal para que haya un «crecimiento controlado»

María José Torrejón

Cáceres

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:42

El número de apartamentos turísticos en Cáceres sigue en aumento. En estos momentos, según el dato actualizado facilitado por la Junta de Extremadura ( ... institución de la que depende el registro oficial de estos alojamientos) hay 453 pisos turísticos en funcionamiento, que suman 1.400 plazas. Son medio centenar más que hace un año. En julio de 2024 había 401. Además, se prevé que la cifra siga en crecimiento, ya que hay 30 proyectos en tramitación.

