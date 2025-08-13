Cáceres suma 52 apartamentos turísticos nuevos en el último año

El número de apartamentos turísticos en Cáceres sigue en aumento. En estos momentos, según el dato actualizado facilitado por la Junta de Extremadura ( ... institución de la que depende el registro oficial de estos alojamientos) hay 453 pisos turísticos en funcionamiento, que suman 1.400 plazas. Son medio centenar más que hace un año. En julio de 2024 había 401. Además, se prevé que la cifra siga en crecimiento, ya que hay 30 proyectos en tramitación.

Estos 453 apartamentos, que se catalogan oficialmente como unidades por la administración regional, están distribuidos en 246 registros turísticos (el año pasado había 222). Esto es así porque hay registros que incluyen varias unidades. Es el caso, por ejemplo, de edificios enteros destinados a este fin. Cuentan con una sola placa pero en el interior del inmueble operan varios alojamientos de este tipo. La Junta de Extremadura no precisa, de momento, si los 30 nuevos proyectos que hay en tramitación son unidades o registros.

Mientras el número de placas azules se multiplican por el centro de la ciudad, principalmente en el área de influencia del casco viejo, en el sector urgen al Ayuntamiento a que ponga de una vez en marcha la ordenanza destinada regularizar este tipo de establecimientos.

«Hay que regularizar ya y actuar con cabeza; hay que poner el parche antes que la herida»

«Hay que regularizar ya. El alcalde se había comprometido a tener lista la ordenanza durante el primer semestre del año. Pero la realidad es que no tenemos nada», apunta Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex (Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura). Admite que en estos momentos no existe un problema como tal de saturación, pero que hay que adoptar medidas para que no llegue a haberlos. «Queremos que se ponga el parche antes que la herida. Demandamos que haya un crecimiento controlado para que no llegue a existir una tensión como la que se ha producido en ciudades más grandes como Barcelona o Madrid. Estamos a tiempo de regularizar. Hay que actuar con cabeza».

Añade Gutiérrez que desde Aptuex han detectado zonas saturadas, que el Ayuntamiento debería tener en cuenta a la hora de conceder licencias. Es el caso, por ejemplo, de la calle Caleros y del entorno de Moret-Pintores.

La confección de la ordenanza, aprobada en 2022

En Cáceres se lleva tiempo hablando de una ordenanza que no acaba de entrar en vigor. En el año 2022, con el socialista Luis Salaya en el sillón de alcaldía, el pleno aprobó una moción del Partido Popular –ahora en el Gobierno municipal– para regular este tipo de establecimientos. El PP no planteaba limitarlos en su texto, pero sí regularlos en materia fiscal, entre otros aspectos.

Sin embargo, a día de hoy, la ordenanza continúa sin estar lista. El PSOE sí llegó a hacer un borrador, confeccionado por técnicos municipales, que ponía límites al número de este tipo de alojamientos por zonas. En el casco histórico, área donde se concentra la mayoría de estos pisos orientados a los visitantes, se prohibía que superaran el 25 por ciento del total de las viviendas existentes.

El PP de Rafael Mateos ha dicho que modificará este borrador. Su postura es la de regular sin limitar. «No estamos a favor de que la ordenanza frene el desarrollo turístico de Cáceres, ni de poner límites», dijo el año pasado el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, también concejal de Turismo. Y, a continuación, señaló que se buscará la manera para que ese desarrollo se haga de forma «equilibrada y sostenible», sin entrar en más detalles. Desde entonces, poco más se ha sabido.

En obras

Algunos de los proyectos que ahora mismo están en ejecución se encuentran en la Plaza Mayor de Cáceres y su entorno. La Plaza, en concreto, suma en la actualidad tres edificios en obras, que se transformarán en apartamentos turísticos. Ofertarán, en total, 22 nuevos alojamientos de este tipo, que se añadirán a los 26 ya existentes en inmuebles completos destinados a este fin.

La obra más ambiciosa comenzó a principios del verano pasado en el conocido como edificio de Castel por albergar durante años en su planta baja tanto la farmacia como la droguería vinculadas a este apellido. Este inmueble tiene fachada a la Plaza Mayor, desde donde se puede apreciar el avance de los trabajos en el interior del edificio, y fachada a la calle Ríos Verdes. Acogerá, en total, 18 pisos turísticos.

A esta obra se sumó otra en octubre justo enfrente, junto a la Torre de Bujaco. En este caso son dos edificios más pequeños, situados en los números 14 y 15, en la zona de los soportales con escalinatas, próxima también a la fuente de mayores dimensiones del recinto.

Estos dos inmuebles forman parte de un mismo proyecto promovido por la sociedad Cortés Morales Dreams, que ya gestiona varios establecimientos de este tipo en Mérida. En este caso, convertirá los dos edificios –uno está pegado al otro– en cuatro apartamentos turísticos, según reza en el cartel informativo de obras.

Y no demasiado lejos de aquí, en la plaza del Duque, hay otros dos proyectos paralelos. Por un lado, en el inmueble que albergó durante años el supermercado Mostazo se crearán nueve apartamentos turísticos. Y, justo al lado, en la antigua residencia de estudiantes (Palacio de Abrantes) toman forma 30 suites turísticas.