Se viraliza un vídeo de unos pescadores que creen haber visto un tiburón en el Guadiana

Un vídeo, publicado en TikTok por la cuenta MEG Pesca Monstruos de Río y Deividpescabestias, se ha vuelto viral en cuestión de horas. En las imágenes en cuestión aparece lo que ellos aseguran ser un tiburón nadando en el río Guadiana a su paso por Badajoz. En las imágenes, que duran unos segundos, se aprecian aparentemente unas aletas surcando las aguas.

Desde que ha sido publicado, el vídeo ha logrado en pocas horas más de 500.000 visualizaciones, más de doce mil 'likes' y multitud de comentarios, desde los que reaccionan con sorpresa al avistamiento hasta los que lo ponen en duda.

¿Puede haber tiburones en el Guadiana?

Ricardo Morán, profesor titular de Zoología de la UEx, nos explica que es «extremadamente improbable y metafísicamente imposible» que se trate de un tiburón, ya que estos «no tienen la capacidad que tienen los peces del río y moriría por el choque osmótico», un cambio brusco en la presión osmótica de células o orgánulos subcelulares que puede provocar su ruptura.

«Los tiburones son especies con adaptaciones muy especiales», señala el experto, que asegura que en caso de avistar un tiburón en este tipo de aguas, se trataría de un animal que habría sido tirado allí sacado de un acuario o alguna situación similar.

El biólogo Gonzalo Albarrán, por su parte, señala que la imagen no es clara, pero ser un tiburón es algo «que a nivel biológico no tiene sentido». «Hay veces que los ojos nos juegan una mala pasada y es díficil de determinar, pero puede tratarse de un barbo o un pez gato de grandes dimensiones», apunta. «Existe una especie llamada tiburón toro (Carcharhinus leucas) que tiene la capacidad de adaptarse a las aguas dulces y puede remontar ríos, llegando a vivir en ellos. Sin embargo, esto ocurre en grandes ríos de otras partes del mundo como el Amazonas, el Misisipi o el Zambeze, no en los ríos de España y menos en Extremadura, que lo que si tiene son grandes peces con aspecto similar sobre todo en estas aguas turbias, como el barbo«, añade.

«Las noticias de avistamientos de animales exóticos o alarmantes, como panteras o tigres, se viralizan rápidamente cada año. Sin embargo, estas suelen ser el resultado de imágenes confusas que, a primera vista, parecen algo que no son. Por eso, es crucial basarse en el contexto científico, ver posibilidades y optar por la explicación más sensata, que casi siempre es la correcta», termina diciendo el experto.

