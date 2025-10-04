Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas Este año da la opción de viajar con mascota

La comercialización de viajes del programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026 comenzará este próximo miércoles, 8 de octubre, en Extremadura, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

No obstante, previamente lo harán el lunes 6 las comunidades de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, pudiendo los usuarios realizar sus reservas desde las 09.00 horas.

Desde el pasado 11 de septiembre, el Instituto envió durante el mes un total de 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

En la carta de acreditación se incluye una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias -Turismo Social (Ávoris) y la UTE Mundicolor-, adjuntando también su DNI. En el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el programa, solo es necesario llevar el DNI.

Por el número de plazas, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 se destinarán al turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada.

Novedades

Tal y como destacó el Imserso en un comunicado anterior, se trata de una nueva temporada que busca expandir el derecho a un «envejecimiento activo» a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas.

En este sentido, una de las grandes novedades para la nueva temporada serán las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que «se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social».

Además, por primera vez, los usuarios de este concurso puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.

Por tanto, el licitador debe reservar un 2 por ciento de la totalidad de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios que viajen con animal de compañía o con mascota. A estos efectos, como animal de compañía se entenderá el animal doméstico que no supere los 10 kilogramos de peso, incluido el transportín.

El Imserso ha subrayado también el impacto positivo del programa de turismo, no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también sobre la solidaridad intergeneracional e interterritorial, por medio de los viajes entre diferentes comunidades autónomas.

Empleo y actividad económica

Por otro lado, se destaca que estos viajes generan empleo y una importante actividad económica en España, con la ventaja añadida de que este programa se ha convertido en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja.

Por esta razón, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas.