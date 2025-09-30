Verónica Gómez, de MasterChef, elige este rincón de Extremadura para su boda La exfinalista de MasterChef 10 celebró su boda en Extremadura con amigos en plena naturaleza

Judit Molina Martes, 30 de septiembre 2025, 14:38

Hay lugares que no solo se visitan, sino que se sienten. Rincones donde la luz, el aire y los colores parecen conspirar para crear recuerdos imborrables. Uno de esos lugares es La Vera, en pleno corazón de Extremadura, donde la naturaleza se mezcla con la tranquilidad del campo y la calidez de quienes viven allí. Este paisaje idílico fue el escenario elegido por Verónica Gómez y Jaime Álvarez para celebrar un momento único en sus vidas, su boda.

La chef y creadora de contenido, conocida por su participación en MasterChef 10, y Jaime, su compañero desde hace 13 años, decidieron hacer algo diferente a lo habitual. En lugar de celebrar una única boda para familiares y amigos, optaron por organizar dos celebraciones.

La primera tuvo lugar en Ribadesella, Asturias, tierra natal de Jaime y escenario de veranos entrañables para Verónica. Rodeados solo de familiares, vivieron un bonito día.

Sin embargo, la pareja también quería compartir su día con amigos. Y para esta segunda celebración, eligieron un rincón muy especial para ellos en Extremadura: Los Confites Organic Farm, una granja ecológica que les ha unido en los últimos años. «No somos de allí, pero desde hace tres años tenemos un vínculo súper especial con Confites Organic Farm y teníamos claro que tenía que ser aquí, es casa y un sitio al que vamos a volver mil veces», cuenta Verónica en sus redes sociales.

La celebración fue pequeña pero cuidada al detalle, con 94 invitados y un ambiente sencillo en plena naturaleza. La finca se transformó en un escenario lleno de luz donde cada detalle estaba pensado con cariño. Uno de ellos, que sin duda no pasó desapercibido para nadie, fue el ramo de la novia, hecho con puerros y tulipanes blancos, un guiño a su profesión de chef.

Cada momento buscaba generar conexión entre los invitados. No había asientos asignados, y en cada lugar había un libro como regalo. «La idea era que los libros generaran conversación, o que los propios invitados se los 'robasen' unos a otros», explica Verónica.

Temas

Extremadura

MasterChef