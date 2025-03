redacción Jueves, 23 de diciembre 2021, 08:46 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

Extremadura está en alerta 2. Se trata del nivel establecido como riesgo medio en el nuevo semáforo covid, porque a pesar de que los contagios y la incidencia acumulada están en la alerta máxima, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI se encuentran en términos de circulación controlada. «Deben ser recomendaciones y no prohibiciones», ha señalado esta mañana el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, en su comparecencia de esta mañana para informar de la situación epidemiológica en la región.

La primera sugerencia es seguir la regla de las 6M y por tanto, ponerse la mascarilla, priorizar las actividades al aire libre frente a los espacios cerrados y no comprometer la distancia interpersonal, además del lavado de manos, menos contactosy quedarse en casa si se tiene algún síntoma. Además, Sanidad ha pedido a los ayuntamientos extremeños a través de la Fempex (Federación Extremeña de Municipios y Provincias) que revisen las actividades previstas con motivo de las fiestas navideñas para minimizar los riesgos y evalúen si pueden continuar adelante con ellas o si deben aplazarlas o suspenderlas.

«En el interior, la mascarilla es obligatoria. Se deben adoptar las medidas necesarias para que los eventos duren lo menos posible. Mejor en mesa y sentado. Se debe estar atentos a la ventilación cruzada, aunque comprometa la climatización», ha indicado. Además, se recomienda que las mesas no sean de más de diez personas y de cara a Nochebuena y Navidad, que los núcleos de convivientes que se reúnan sean los menos posibles.

Ya había avisado el consejero que este miércoles sería día de indicaciones y no de más restricciones. «La responsabilidad individual apoyada por el sistema sanitario es lo mejor para vivir más seguro. La vacunación es la herramienta de la ciencia. Utilicemos todo nuestro potencial para estar sanos», señaló el propio Vergeles en sus redes esta mañana.

Las primeras reaccciones han llegado con las suspensiones de la San Silvestre cacereña y de la Nochevieja en Badajoz (campanadas y fiesta de madrugada en San Juan). La ciudad pacense, además, ya introduce cambios en la cabalgata de los Reyes. No obstante, algunos consistorios ya habían tomado medidas con anterioridad. Don Benito canceló el pasado miércoles todas las actividades previstas hasta el 1 de enero, mientras mantiene la cabalgata a la espera de la evolución. Villanueva de la Serena fue otro de los municipios que ya habían decidido anular buena parte de su programación navideña y modificar otras para que no tuvieran que celebrarse de manera presencial.

Ampliar

Antígenos y pasaporte covid

El vicepresidente segundo también recordó que «los antígenos sirven para conocer si en ese momento somos positivos o no, pero no nos da un pasaporte para no cumplir las reglas y recomendaciones», ha señalado, indicando que en los últimos tres días se han realizado 28.847 pruebas diagnósticas. «Es un máximo histórico», ha reseñado.

Por otra parte, Extremadura se plantea el pasaporte covid para acceder a determinados sitios para incentivar las terceras dosis de las vacunas, ha informado Vergeles. El momento será una vez que se alcance el objetivo de vacunar con esta tercera dosis al 80% de los mayores que tienen entre 60 y 69 años, algo que previsiblemente ocurrirá a finales de este diciembre.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se limitó en su comparecencia de ayer por la tarde (que ofreció después de la conferencia de presidentes) a recomendar no ir a eventos masivos y apostar por la vacunación. «Los datos de hospitalización no avalan restringir derechos», dijo. Y es que a día de hoy, los pacientes hospitalizados (52) suponen el 1,67% de las camas ocupadas y las personas ingresadas en cuidados intensivos (4), un 2,07%.

Por su parte, la explosión de contagios continúa y Extremadura comunicó ayer el dato más alto de nuevos positivos detectados en un día en la pandemia, un total de 1.557, y una subida de 122 puntos en la incidencia acumulada, cuya tasa se situó este miércoles en 640 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y 463 a los siete. Estos datos sitúan a la región extremeña en el mayor nivel de alerta, el 4.

También en el día de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que las mascarillas volverán a ser obligatorias en espacios abiertos a partir del viernes. España notificó por segundo día consecutivo récord de contagios y la incidencia acumulada ya ha escalado a los 784 casos.

Temas

Extremadura

Coronavirus