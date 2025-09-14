Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas Entre el lunes y el miércoles, las máximas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año

M. Fernández Cáceres Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

La próxima semana, los termómetros volverán a registrar los 40 grados en Extremadura. Ayer, las temperaturas máximas de la región fueron de 35,2 grados en Badajoz y de 33,9 en Mérida y este domingo, seguirán subiendo. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, prevé que se alcancen hasta 36 grados en ciudades como la capital pacense, Mérida o Navalmoral de la Mata.

Mañana habrá otro ligero ascenso y llegarán hasta 38 grados en algunos puntos de la provincia de Badajoz; el martes, hasta 39; y el miércoles, hasta 40, algo que se espera que se mantenga el jueves, aunque para esta jornada hay mayor incertidumbre en la predicción.

Tal y como avanzó el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, se espera un ambiente «prácticamente de verano» en buena parte del centro y sur de la Península. Aunque hay posibilidad de tormentas en el nordeste peninsular, las temperaturas experimentarán un progresivo ascenso en los próximos días.

Entre el lunes y el miércoles, las máximas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año sobre todo en las zonas del centro y el sur. El ambiente será «anónamalamente caluroso» para la época durante las horas centrales del día y en las primeras horas de la tarde.

Respecto a lo que resta del mes, se prevé que la semana del 22 al 28 de septiembre sea de nuevo cálida para la época del año, y para la última de septiembre y princpios de octubre también se darían temperatuas superiores a las normales para las fechas.

Este verano, la región ha tenido dos olas de calor. La más intensa ha sido la segunda, en la primera quincena de agosto, con temperaturas por encima de los 43 grados durante varios dias y el registro de la tercera máxima histórica, de 45,5 grados. En este episodio, la Aemet ha activado la alerta roja hasta en tres ocasiones: dos de ellas han sido exclusivamente en Vegas del Guadiana y la tercera, en Vegas del Guadiana y Villuercas-Montánchez.