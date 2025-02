Diputado en la Asamblea de Extremadura y uno de los tres senadores de su partido, Ángel Pelayo Gordillo Moreno (Mérida, 1962) tiene un aire de ... señor de derechas de toda la vida. Pantalón gris, chaqueta azul, camisa celeste con una corbata lisa azul marino y pañuelo blanco asomando por el bolsillo. Ese estilo y unas maneras educadas (habla del resto de políticos con el señor delante) le distancian de la exaltación que se asocia a Vox. En esta conversación hace un balance positivo de los primeros seis meses de gobierno en los que, sobre todo, está satisfecho por haber desalojado al PSOE del Gobierno regional. Aprovecha las oportunidades para meterse con el PSOE y con Sánchez. Y, avisa, una y otra vez: el pacto con el PP es duradero.

–¿Qué balance hace de estos seis meses de Gobierno regional?

–Creo que se están haciendo las cosas bien en aquello que nosotros pactamos. Había algo esencial, que era hacer atractiva Extremadura para la inversión, que solo se podía hacer reduciendo la enorme carga fiscal que Extremadura ha soportado hasta ahora y que es una de las más grandes de la OCDE.

–¿En qué notan los extremeños que se haya cumplido un 80% del pacto?

–El cumplimiento va bien, pero no me atrevo a decir que sea de un 80%. La presidenta tendrá su manera de interpretarlo. El PP tendrá su apoyo mientras nosotros notemos el suyo. Con el pacto hemos conseguido aquello a lo que se comprometió Vox: liberar a Extremadura del socialismo. En estos seis meses hemos conseguido la reforma fiscal que libera recursos para que la iniciativa privada sea el motor de la economía. Queda una segunda fase del acuerdo fiscal. Nos hemos hecho cargo de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Se seguirá con el proyecto de Tierra de Barros porque es un buen proyecto, se seguirá trabajando para prevenir incendios forestales, se ha hecho un esfuerzo para defender las tradiciones como el mundo taurino y seguimos trabajando desde el consejo de gobierno. El resto corresponde al PP y creo que se está haciendo un buen trabajo. No vemos ningún obstáculo grave que ponga en peligro el pacto.

–Habla de hacer atractiva la región para las empresas y hace unos días nos sobresaltábamos con Elysium. ¿Lo veremos?

–A parte de la cuestión fiscal, ha surgido un obstáculo muy grande, que es la deslealtad del señor Sánchez con Extremadura. Eso costará el 12% de sus ingresos...

–¿Qué tiene eso que ver con Elysium?

–Tiene que ver que Extremadura dejará de recibir recursos y esto genera desconfianza. Ahora habrá comunidades autónomas de primera, de segunda y de tercera. Y Extremadura desgraciadamente será de tercera. ¿Esto es un incentivo para la inversión, sea Elysium u otra? Creo que no.

–Usted está satisfecho con el pacto, pero el PP le ha rechazado el pin parental.

– Seguiremos insistiendo, quedan tres años y medio de gobierno por delante. El pin parental consiste en la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. Estamos en contra de teñir de ideología la educación, que es adoctrinamiento.

–¿En qué cree que se adoctrina hoy en los colegios extremeños?

–En Vox ponemos en tela de juicio absoluto la Agenda 2030. Parece que esta goza de un consenso total, pero nadie la ha votado y todo el diseño curricular está impregnado de la Agenda 2030. Todo viene envuelto en paquetes atractivos, pero esconden un diseño de vida. Y los diseños de vida no pertenecen al Estado, sino a las personas. Y para que esas personas tengan un diseño de su mundo intelectual hay que dar una educación que contemple todas las maneras de ver el mundo.

–Otra cosa que no ha salido adelante es que VOX reclamó que la caza se extendiera a las fincas privadas de Monfragüe.

–Insisto en que hay cuestiones generales que están en el acuerdo de gobernabilidad y luego entramos en el desarrollo de la norma, que es donde se puede entrar en matices.

–Le pregunto por estas dos peticiones fallidas porque, pasados seis meses, da la sensación de que Vox se ha diluido en el gobierno del PP.

–Este desacuerdo no pone en peligro el pacto. Sé que el PSOE se alegra cuando hay diferencia de opinión entre Vox y PP, pero que abandonen toda esperanza: nosotros entendemos que el PSOE debe ser apartado de cualquier responsabilidad de gobierno. Creo que el PP comparte esta opinión.

–No le pregunto por romper el acuerdo, sino del cambio que se ha producido. Vox tenía al PP en su mano. Y ahora da la sensación de que es el PP el que tiene a Vox en su mano.

–Es un modo, a mi juicio, y perdona, equivocado de comprender la relación de gobierno. No se trata de tener en la mano a nadie. Eso lo dejo para el señor Sánchez, que cualquier cosa por disparatada que sea es capaz de ponerla en pie con tal de permanecer en el poder. Lo nuestro es un acuerdo flexible. No se puede interpretar un pacto de gobierno como tener al otro amarrado. La política hay que entenderla como servicio a los ciudadanos. Y lo mejor es mantener el gobierno de coalición, del que estamos razonablemente satisfechos. Nosotros no hemos necesitado un mediador internacional.

–Dice que no necesitan un mediador internacional. Pero su pacto lo cerraron Feijóo y Abascal en Madrid cuando Guardiola se negaba.

–El acuerdo de gobierno lo cerramos entre María Guardiola y este diputado que les habla. Me alegra comprobar que estos seis meses hayan servido para que la visión deformada que el PP y Guardiola tenían de nosotros haya cambiado. El otro día, en un desayuno en el Club Siglo XXI, Guardiola manifestó que estaba satisfecha. Bienvenida a la evidencia de que Vox es un partido constitucional. Más que su partido, porque Feijóo dice un día una cosa, y otro día dice otra.

–Después de aquella comparecencia en la que Guardiola se refirió a Vox con palabras gruesas y, teniendo en cuenta que ahora se llevan bien...

–Fíjese lo generosos que hemos sido en Vox con Extremadura. Hemos antepuesto el interés de los extremeños a las opiniones que podíamos haber considerado ofensivas. Consideramos que el tiempo evidenciaría que este pacto es bueno, y así lo ha dicho Guardiola, algo que le agradezco. El tiempo pone a cada uno en su sitio.

Ampliar Ángel Pelayo Gordillo, en un momento de la entrevista en la biblioteca de la Asamblea. J. M. Romero

–Tengo curiosidad. ¿Cómo fue la primera conversación entre los dos tras aquella comparecencia de Guardiola?

–Estaré encantado un día en que la señora Guardiola y yo se lo contemos. Pero tendrá que entender que tengo que respetar... Sería muy poco elegante manifestar aquí todos los dimes y diretes que llevaron a este feliz acuerdo de gobierno. Pero, ¿qué mas da? Aquí estamos, gobernando. Mi paciencia es muy limitada y en aquel momento tuve que anteponer unos valores por encima de mis sentimientos.

–También han tenido cambio de consejero. ¿Qué pasó con Camino Limia?

–No soy Camino Limia. Ella tenía razones personales para dejar el cargo y se le respeta. Un cambio de consejero no es el fin del mundo. No sé dónde está la polémica. Si ella se hubiera ido echando pestes del gobierno de coalición... Pero no. Se fue argumentando cuestiones privadas. Y ha sido sustituida por el señor Higuero, que hace su trabajo de una forma impecable.

–En el acuerdo de presupuestos van 100.000 euros para defender la unidad de España. ¿En qué notarán esto los ciudadanos?

–Se trata de realizar actos informativos acerca de la necesidad de preservar la unidad de España. Por ejemplo, con un ciclo de conferencias. Consideramos bueno dedicar dinero público a informar de que la unidad de España es un bien a preservar. Y que esto cale en los extremeños. Insisto: la traición de Sánchez con Extremadura es algo para reflexionar. Vamos a dar el 12% de nuestros ingresos a una región que ya es rica, porque Cataluña es muy rica, con unas infraestructuras fantásticas. Extremadura, en cambio, no tiene dinero. Seguimos sin tren y estamos a la cola de España en todo. Tenemos que remontar. El extremeño puede hacer mucho movilizándose.

–Vox ha logrado más dinero para los toros. ¿Para qué?

–La fiesta nacional debe ser preservada porque es fuente de riqueza, turismo y mueve dinero.

–¿Pero van a organizar festivales gratuitos o regalar entradas..?

–Las diversiones, que se las pague cada uno las suyas. Yo voy a los toros a Almendralejo, y me pago mi entrada. Lo que se hará es cuestión del director general y del consejero. Mi labor está en proveer de fondos desde el Parlamento y ellos decidirán cómo.

–En los presupuestos han desaparecido los fondos para la memoria histórica y se crea el fondo de cooperación y concordia.

–Eso es lo que debe ser la memoria histórica. Querer imponer una memoria única ya se hizo del 39 al 75 desde el bando de los vencedores. Y ahora hemos vuelto la tortilla del revés. Si hablamos de la guerra civil y la dictadura hay que tener en cuenta todas las visiones. La historia no se puede imponer por ley. Es verdad que hay personas que estuvieron muy afligidas y oprimidas durante la dictadura, pero eso no puede servir para dar la vuelta a la tortilla.

–Decía antes que Guardiola ha dicho que ha cambiado su visión de Vox. ¿Ha notado que se diluya la imagen ultra del partido?

–Nosotros no engañamos. Tenemos una manera de ver las cosas que se va imponiendo por toda Europa. Si algún afiliado de Vox agrediera a alguien, dejaría de ser afiliado. Nosotros somos víctimas de numerosas agresiones, insultos... Es el mundo del revés. Se nos tacha de xenófobos y no lo somos.

–Pues el PSOE le ha denunciado en la Fiscalía por decir...

–¿Decir qué?

–«La primera oleada de inmigrantes pone en riesgo la convivencia y bienestar de los habitantes de la ciudad (Mérida) y, lo que es más grave, su seguridad».

–Lo que dije es que podía dar lugar a conflicto porque vienen sin saber a dónde vienen y sin medios para ganarse la vida. Cuando se acabe el primer nivel asistencial, ¿qué van a hacer? Eso de que somos racistas es una estupidez. Para ser racista hay que ser tonto. Y yo estoy muy lejos de serlo. Cualquier persona que entre en España debe manifestar al menos que está de acuerdo con el modo de vida que tenemos en España. No puede ser que abramos las puertas a toda Europa a una inmigración descontrolada, como se hace de manera irresponsable.

–¿Se sintió representado cuando Abascal dijo en la entrevista del diario Clarín: «Llegará un momento en que habrá que colgar a Pedro Sánchez por los pies»?

–Yo siempre me siento representado por el presidente nacional de mi partido. En todo momento y circunstancia. Es una expresión que no corrijo porque estamos muy cabreados con Pedro Sánchez.

–Su partido tiene congreso este fin de semana. Los cuatro presidentes autonómicos que tiene Vox entran en la dirección, pero nadie de Extremadura. ¿Por qué?

–Modestamente, el partido me ha hecho el honor de contar conmigo para el Senado, ya es bastante responsabilidad. Soy diputado autonómico, senador y en fin... no pretendo estar en todas las esferas de decisión del partido.

–Una vez que es diputado regional y habiendo firmado el acuerdo de gobierno, ¿por qué aceptó escaño en el Senado? ¿No le resta atención a Extremadura?

–Yo tenía la opción de elegir: o Asamblea o Senado. Pero consideré una cosa: me he comprometido para representarles aquí, pero mi partido, por las circunstancias que sea, me pidió que representara a Extremadura y a toda España en el Senado. Es un doble trabajo y lo he escogido con vocación de servicio. Estoy aquí para servir y agradecido a los votantes.