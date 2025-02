Vox ha creado polémica esta semana al hilo del proyecto de regadío en Tierra de Barros, Guillermo Fernández Vara y los requerimientos de la ... Comisión Europea. En la entrevista que Ángel Pelayo Gordillo, número 1 de Vox en Extremadura, ha concedido a HOY asegura que: «Es algo absolutamente escandaloso que, según parece, se haya destruido información».

–Vox se ha referido esta semana al proyecto de regadío de Tierra de Barros como una estafa. ¿Qué pasa?

–Eso nos gustaría saber a mí y al consejero Ignacio Higuero. Por eso vamos a solicitar la comparecencia del PSOE en la Asamblea, dadas las primeras respuestas que han dado, diciendo que es una 'cortina de humo'. No se puede responder así a una estafa, o una presunta estafa, a más de 1.200 agricultores sobre un proyecto con una inversión de 15 millones de euros. Es algo absolutamente escandaloso, que según parece, se haya destruido información. Deliberadamente el anterior gobierno vendió un proyecto a los agricultores que era imposible hasta que no se cumplieran determinadas cuestiones que estaban en el aire. Y eso se ha ocultado a los agricultores y los votantes. No me gusta nada el cariz que toma la cosa porque hay una carta de Wojciechowski en la que advierte y agradece que se haya desistido del proyecto en 2021, pero en las elecciones de mayo se habló de esto. Es un escándalo y espero que lo expliquen.

–Da la sensación de que ustedes hablen de esto como una «estafa» por incapacidad de desarrollar el proyecto que tienen sobre la mesa, por parte de Vox o de todo el Gobierno regional.

–La incapacidad es derivada de la gestión anterior. Que llevamos seis meses gobernando y el PSOE ha estado 36 años, con el intervalo del señor Monago. ¿Vamos a construir el regadío en seis meses? Han destruido la documentación. Han dicho a la Comisión Europea que no iban a ejecutarlo hasta que se resolviera el asunto medioambiental. Y eso lo han ocultado. ¿Cómo pretenden que nosotros pongamos en pie este proyecto? Todo es un engaño.