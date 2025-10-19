HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Más de veinte incendios forestales arrasan 160 hectáreas de Extremadura en solo una semana

Se han declarado 24 incendios forestales esta semana, destacando el fuego del 18 de octubre en Lobón, declarado de nivel 1 por posible afección a viviendas

Irene Toribio

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:37

En solo siete días, Extremadura ha sufrido más de veinte incendios forestales que han calcinado 160 hectáreas de la región. La mayoría de los fuegos se produjeron en la provincia de Badajoz (diecinueve en total), destacando la declaración del nivel 1 de peligrosidad en el acaecido en Lobón, por posible afección a viviendas aisladas. Cinco de esos fuegos se produjeron en la provincia de Cáceres, según informa en nota de prensa este domingo la Junta de Extremadura.

El Plan Infoex ha intervenido hasta en 62 incidentes ocurridos en Extremadura en la última semana, de los cuales 24 han sido los citados incendios forestales.

El clima, un factor clave en los incendios

Con respecto a la predicción meteorológica, la semana arrancará con el desbloqueo anticiclónico, que se ha estado produciendo durante toda la semana pasada por la masa de altas presiones que se encontraba anclada sobre las británicas y que ha estado impidiendo la llegada de masas de aire más frías desde latitudes superiores.

Este desbloqueo nos dejará expuestos a la llegada de las borrascas atlánticas. La primera de ellas llegará a las Islas Británicas entre el domingo y el lunes, cuyo frente impactará de forma muy debilitada sobre nuestra región, dejando temperaturas un poco más bajas, e inyectando bastante humedad por los vientos predominantemente de oeste.

Las precipitaciones llegarán a la región, con más probabilidad en el noroeste, aunque no se descarta que se descuelguen hacia latitudes inferiores. Tras este arranque de semana, hay modelos que apuntan una continuidad de la inestabilidad y, por tanto, de las lluvias, a partir de mitad de semana.

Por su parte, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.

