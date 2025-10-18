La Aemet confirma el regreso de la lluvia a España: este es el tiempo que nos espera en Extremadura la próxima semana

Irene Toribio Sábado, 18 de octubre 2025, 17:00 | Actualizado 17:22h. Comenta Compartir

Se acaba la tregua... la Aemet confirma el regreso de la lluvia a nuestro país la próxima semana. Tras varias semanas marcadas por un persistente bloqueo anticiclónico que ha mantenido a raya las lluvias en buena parte del país, la situación meteorológica en España está a punto de cambiar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma la llegada de un nuevo frente atlántico que pondrá fin al tiempo estable, dejando lluvias en muchas zonas del país, especialmente en el noroeste y parte del interior. Extremadura también notará este giro hacia un ambiente más otoñal.

En Extremadura, el inicio de semana estará marcado por un ambiente variable.

- Lunes: se esperan intervalos nubosos por la mañana, con posibilidad de alguna lluvia débil, sobre todo en el norte de la región. Por la tarde predominarán las nubes altas. Las temperaturas mínimas no cambiarán demasiado, mientras que las máximas bajarán ligeramente. Soplará viento flojo o moderado del suroeste.

- Martes: los cielos estarán nubosos a primeras horas, con lluvias ocasionales más probables en zonas de montaña del norte, que tenderán a remitir por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará del oeste.

- Miércoles: continuará el paso de nubes bajas y medias, con posibilidad de lluvias débiles aisladas, sobre todo en el norte de Cáceres. Las temperaturas apenas variarán y el viento seguirá siendo flojo del oeste y suroeste.

El viento también cobrará protagonismo en buena parte del país, con rachas fuertes en el noroeste y zonas montañosas, mientras que en Extremadura se mantendrá en niveles moderados. Las lluvias más abundantes se concentrarán en Galicia y el norte de Portugal, aunque los frentes dejarán algo de precipitación en el interior peninsular antes de debilitarse.

Por ahora, las temperaturas no sufrirán un descenso brusco. De hecho, se espera que sigan siendo suaves para esta época del año debido a la llegada de aire marítimo subtropical. En zonas del Mediterráneo podrían incluso subir ligeramente, mientras que en el norte peninsular sí se notará un descenso progresivo a partir del martes.

Los expertos, como Mario Picazo,ya advierten de que estamos ante «el primer frente otoñal de verdad», que marcará un cambio de tendencia en todo el país tras un comienzo de otoño inusualmente seco.

Así, España encara una semana típicamente otoñal: con la vuelta de las lluvias, un aumento del viento y temperaturas aún templadas. En Extremadura, el paraguas podría ser ser necesario en algunos rincones por momentos, aunque sin grandes temporales a la vista.