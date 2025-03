Vaquera dice que la subida salarial a los docentes «es inviable porque cuesta 90 millones de euros»

La subida salarial que plantean los sindicatos para los docentes extremeños no será aceptada por el Gobierno regional. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha ... dicho que lo que reclaman las centrales para maestros y profesores, «4.200 euros más al año supone más de 90 millones de euros» para las arcas públicas «y esta cantidad es inasumible».

La consejera ha dado las explicaciones a preguntas de la diputada socialista Ana Fernández mientras los sindicatos docentes protagonizaban una protesta a las puertas de la Asamblea. Una concentración más, que se suma a las que durante el mes han realizado en centros educativos, a la recogida de firmas que llevan a cabo y al abandono de los órganos de representación que han decidido, para exigir a la Junta que se vuelva a sentar a negociar la subida salarial. Los sindicatos aseguran que los maestros y profesores de Extremadura son los tercer peor pagados del país, urgen negociar la homologación salarial y mantienen que Educación ha roto de manera unilateral las conversaciones después de tres reuniones zanjadas sin acuerdo.

Mercedes Vaquera ha insistido de nuevo en que no se ha roto ninguna negociación de manera unilateral y que mantiene «la mano tendida», pero también que la oferta que está sobre la mesa no ha variado. Esto es, una subida de 420 euros al año y la negociación de la carrera profesional que conllevará también otra retribución.

«Pero lo que nos encontramos es que son los sindicatos los que establecen líneas rojas, con una negociación a partir de los 4.200 euros al año», que la consejera insiste en que no es asumible. «Lo que nosotros planteamos es una oferta realista, que podemos asumir, que es una subida de 420 euros al año que conlleva un desembolso de más de 9 millones de euros», ha dicho hoy Vaquera, aunque su consejería ha cifrado hasta ahora esa subida en un gasto de 8,2 millones de euros.

Unidades en Badajoz

Por otro lado, la consejera ha negado la supresión de líneas de primero de ESO en cinco institutos de Badajoz. El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha dicho en el pleno que Educación plantea la supresión de una clase de ese curso en los institutos Bárbara de Braganza, Bioclimático, Ciudad Jardín, San Fernando y San Roque.

«La supresión de estas cinco clases de primero de la ESO en estos cinco institutos conllevaría la eliminación también de entre 10 y 20 plazas de docentes», ha concretado Macías. «Y al mismo tiempo que suprimen estas clases autorizan una más en el concertado Diocesano San Atón, para que pase de dos a tres líneas». Esto es, según el diputado de Unidas por Extremadura, «que le regalan un millón de euros para cinco años a ese centro, porque un aula en primero supondrá el aumento de unidades en los cursos posteriores».

«No sé de dónde se saca esas informaciones, que no son ciertas y que generan alarma en los centros y en las familias», le ha respondido Mercedes Vaquera. «El próximo curso en Badajoz se ofertarán las mismas plazas que este año para primero de la ESO: 1.806 plazas aunque son 995 las solicitudes que habrá de estudiantes que pasan de sexto de Primaria». Aun así, «no se van a suprimir líneas, no se ha cerrado ningún colegio, no se ha despedido a ningún profesor, porque para eso hemos bajado las ratios, y así vamos a seguir».