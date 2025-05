Educación propone una subida inferior a los 30 euros al mes y los sindicatos plantean 300

La subida salarial para los docentes extremeños está por el momento lejos de hacerse realidad. Las posturas de la Consejería de Educación y ... los cinco sindicatos con presencia en la sectorial del área –CSIF, PIDE, ANPE, UGT y CC OO– distan mucho tras el primer encuentro que ambas partes mantuvieron ayer para encauzar la negociación.

La Consejería de Educación ha planteado una subida inferior a los 30 euros mensuales para maestros y profesores y las centrales sindicales la han rechazado de manera rotunda. La cifra está muy alejada del incremento salarial que reclaman los docentes, en torno a 300 euros.

«La diferencia máxima entre los que menos cobran y los que más en el país se sitúa en unos 600 euros; nosotros estamos los terceros por la cola y pedimos estar por encima de la media», explicó ayer Mercedes Barrado, de CSIF y portavoz tras la reunión de los cinco sindicatos docentes.

«No estamos satisfechos con la propuesta, es claramente insuficiente», resumió. «Estamos por debajo de la media nacional y queremos estar por encima para no seguir deshomologados y desactualizados», insistió.

Consejería y sindicatos se reunieron el pasado 18 de diciembre para abordar la subida salarial de los maestros y los profesores. Una negociación con la que las centrales suspendieron las movilizaciones que tenían ya convocadas para exigir un incremento que palíe la pérdida de poder adquisitivo que el colectivo ha ido acumulando en los últimos 19 años, cuando se hizo efectivo un aumento en sus nóminas de 150 euros al mes.

La reunión del 18 de diciembre frenó las protestas y fijó el 27 de enero como la fecha en la que iniciar la negociación propiamente dicha. Tras ese primer encuentro, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, aseguró entonces que habría subida salarial con o sin presupuestos, aunque también dejó entrever que sin cuentas regionales para 2025 el objetivo sería más complicado de alcanzar. Pero ese es el escenario que se ha producido después de que el pasado viernes el Gobierno regional decidiera retirar el proyecto de presupuestos, en el que se recogía un incremento de 71 millones de euros solo para el personal docente.

«Los profesores no son los culpables de que no tengamos presupuestos, pero la situación es diferente ahora, no es lo mismo tenerlos que no», dijo ayer Vaquera. Aun así, «somos conscientes de las diferencias salariales de los docentes de la región con respecto a los de otras comunidades autónomas y queremos mejorar su situación», mantuvo la consejera después del encuentro con los sindicatos y al que asistieron también la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, y el director general de Personal Docente, David Moreno.

Un nuevo encuentro

Vaquera no quiso dar datos concretos de cuál había sido su propuesta inicial, «no ha habido una propuesta firme porque no hemos tenido tiempo, el viernes fue cuando se retiraron los presupuestos», argumentó, y agradeció la «comprensión» de los sindicatos ante esta situación.

La realidad, sin embargo, es que la propuesta inicial que la consejera planteó ayer a los sindicatos no alcanzaba los 30 euros mensuales al mes, que por eso fue rechazada por los cinco y el primer encuentro se zanjó sin avance alguno.

Ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro, no obstante, aún sin fecha fijada pero en la semana del 17 de febrero, en el que continuar negociando con el ánimo de alcanzar un acuerdo porque esa sigue siendo la voluntad de todos.

«Vamos a hacer un estudio serio y a realizar una propuesta que podamos cumplir», declaró también ayer la consejera. «Creo que entre todos podemos encontrar una solución».

También lo esperan los sindicatos, que reclaman una subida lineal para todos los cuerpos que les equipare con la media nacional «y que acabe con la deshomologación en la que llevamos las dos últimas décadas», recordó Mercedes Barrado. Confían en que en la próxima mesa técnica de mediados de febrero se acerquen las posturas tanto en la cuantía en la que se concretará la subida como en los plazos para que figure en sus nóminas.

«Extremadura está en el furgón de cola en las retribuciones del profesorado respecto al resto de comunidades y no se produce una revisión de los complementos salariales desde hace 19 años, provocando el agravamiento de la brecha salarial ya existente, cada vez más alejada con respecto a la media nacional», han venido manteniendo las centrales. «Es necesario un incremento salarial porque en los últimos años el poder adquisitivo de los docentes extremeños ha descendido un 23%; somos los terceros por la cola en el país en maestros y profesores y los últimos en el caso de los inspectores».