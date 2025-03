Educación responde a los sindicatos: «Seguimos con la mano tendida»

La negociación sobre la subida salarial de los docentes está bloqueada. Los sindicatos dicen que la Consejería de Educación la ha roto de manera ... unilateral, y la Junta lo niega: «Seguimos con la mano tendida», ha respondido a las centrales la secretaria general, Pilar Pérez, al término de la sectorial que los sindicatos han abandonado.

Las cinco centrales con presencia en la sectorial -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- no han participado esta mañana en la reunión en señal de protesta por la falta de negociación y acuerdo sobre la subida salarial de maestros y profesores. El abandono de la sectorial, de hecho, se suma al decidido ya en otros órganos de participación y con él las centrales van un paso más allá, porque mantienen que la ruptura con Educación continuará hasta que no se vuelva a negociar la subida salarial.

El problema está en las posturas alejadas que tienen las dos partes. Los sindicatos rechazan la oferta que mantiene la consejería. «Planteamos una subida de 420 euros al año, que supone un incremento de 8,2 millones de euros en el capítulo de personal, y comenzar a negociación y sustentar presupuestariamente la carrera profesional, que conlleva otra retribución para los docentes», ha vuelto a explicar esta mañana Pilar Pérez al término de la sectorial.

Un encuentro en el que se deberían haber negociación el programa de bienestar emocional para los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos, la instrucción sobre el proceso de admisión en los centros de adultos y un nuevo proceso para regular la acreditación digital docente.

«Los sindicatos han entrado a la reunión pero se han levantado al poco sin realizar ninguna aportación sobre estos aspectos que son destacados para los docentes, los alumnos y el sistema educativo», ha dicho Pérez, imposibilitando así la opción del debate.

No obstante, «nosotros seguiremos convocando los órganos de participación y los sindicatos no irán si no quieren; esto lo respetamos, pero no lo compartimos porque se tratan asuntos de interés para los centros educativos».

La secretaria general de Educación ha insistido en la voluntad de negociación, diálogo y acuerdo de la administración para avanzar en consensos con los sindicatos y ha reiterado, por eso, que su propuesta para mejorar las condiciones salariales de los maestros y profesores de la región sigue estando sobre la mesa.