La vacunación contra la lengua azul deja de ser obligatoria y se deja en manos de los ganaderos

Cambio de estrategia contra la lengua azul en España. El Ministerio y las comunidades autónomas han acordado que a partir de ahora la vacunación ... contra esa enfermedad en ganado ovino y vacuno sea no obligatoria, como hasta ahora en caso de brotes, sino voluntaria. También han acordado que no haya limitación de movimientos en ese ganado. Hasta ahora, por ejemplo, se requería pasar una PCR para demostrar que estaban libres de la enfermedad catarral ovina o estar vacunados. Ya tampoco se exigirá esto, salvo que el animal presente síntomas de tener lengua azul.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, está manteniendo desde las once de la mañana una reunión con las organizaciones profesionales agrarias y representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura para explicarles lo que se habló ayer en Madrid entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas dentro del llamado comité Rasve (red de alerta sanitaria veterinaria, que ha ido comunicando los focos de lengua azul en los últimos meses).

Según Morán, es una «buena noticia» que, en primer lugar, haya al fin una estrategia nacional contra la lengua azul porque hasta ahora era un asunto básicamente, dice, transferido los gobiernos regionales. En segundo lugar, considera positivo que se retire la obligatoriedad de vacunar a toda la cabaña ganadera de ovino y vacuno. En todo caso, ha recordado que la vacunación de animales será siendo obligatoria en el caso de los que vaya a exportación y así lo demanden los países receptores de animales, que es lo habitual.

«Sobre todo causaba inconvenientes en vacuno, un animal que además no desarrolla la enfermedad. Consideramos bueno que a partir de ahora no sea obligatorio vacunar sino voluntario», resume Morán. En este sentido, la titular extremeña de Agricultura ha enfatizado que «no sea obligatorio vacunar de lengua azul no quiere decir que sea recomendable. Desde la Junta instamos a los ganaderos a que lo sigan haciendo».

La Junta, ha expresado Mercedes Morán, va a seguir comprando vacunas y facilitando su imposición «como hasta ahora». Agricultura, ha aclarado Morán, dispone en estos momentos de vacunas contra los serotipos 1, 3, 4 y 8 de lengua azul, «en unos casos más que en otros».

De hecho, la escasez de vacuna para todo el ganado ovino y vacuno, con la aparición de nuevos serotipos, es uno los asuntos que más quebraderos de cabeza está causando a las Administraciones y a los propios ganaderos. No hay suficiente stock en estos momentos y esta es una de las razones por las que se explica también que no sea obligatoria la vacunación.

«Que no sea obligatorio no significa que no sea recomendable vacunar contra la lengua azul. Instamos a seguir haciéndolo» Mercedes Morán Consejera de Agricultura y Ganadería

El acuerdo dentro del comité Rasve propicia que a partir de ahora se cambia un programa de erradicación de la lengua azul a desarrollar una estrategia de protección. Como ha dicho Mercedes Morán, todo el territorio peninsular (quedan fuera Canarias y Baleares) pasa a ser zona suspendida frente a los serotipos que ahora mismo están presentes (1, 3, 4 y 8) y eso implica que el movimiento de ovino y bovino dentro del territorio nacional se realizará sin los requisitos aplicados en la pasada campaña por la lengua azul: sólo permanecerá el de ausencia de síntomas clínicos para la autorización de movimientos.

De esta forma, el acuerdo implica que la vacunación de lengua azul será voluntaria de los serotipos actualmente presentes y los movimientos, libres, salvo si el ganado presenta síntomas clínicos. Oficialmente, desde el 15 de diciembre, a causa del frío, Extremadura es zona libre de lengua azul. Una declaración habitual cada vez que llega el invierno aunque los problemas pueden resurgir a partir de la primavera con la llegada de las altas temperaturas.

La enfermedad de la lengua azul ha dejado miles de cabezas de ovino muertas en Extremadura y ha diezmado considerablemente las explotaciones a propiciar la reducción de los partos.