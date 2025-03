El frío aparca la lengua azul, que deja pérdidas millonarias y unas 20.000 ovejas muertas

Celestino J. Vinagre Sábado, 21 de diciembre 2024, 14:05 Comenta Compartir

«Anda que no me acordé ayer de lo que hemos sufrido. Estaba cargando corderos y la cabeza no me dejaba de repetir lo que ... falta aquí». Rafael Chávez, ganadero de Villanueva del Fresno, fue uno de los primeros extremeños en poner su testimonio a finales de septiembre para alertar sobre lo que no se cansa de denominar «la catástrofe». No habla de lengua azul, sino de catástrofe. El miércoles pasado, cuando sacaba sus corderos de la explotación, pensaba más en los que había perdido que en los que ahora vendía.

El frío ha hecho declarar desde esta semana como zona libre de lengua azul estacionalmente a Extremadura, la región con mayor número de cabezas de España. Se acabó el mosquito que propaga la enfermedad, provisionalmente. Eso ha implicado levantar la limitación de movimientos de ganado ovino y vacuno, un gran alivio para un sector agobiado desde otoño. «Podía haber sido un año redondo. Increíble. Pero el palo ha sido tremendo. Después de la catástrofe ahora estoy buscando la ilusión. Pensando otra vez en ver animales nacer y criarse, no en fosas», subraya Chávez. Noticia relacionada La lengua azul pone en aprietos la elaboración de la Torta del Casar, que ha perdido el 30% de la leche que necesita Se refiere este ganadero villanovense de 47 años a las fosas en las que tuvo que enterrar precipitadamente a las decenas de ovejas y corderos que empezaron a morir en su explotación en la última semana de septiembre por culpa de la fiebre catarral ovina. Inmunización masiva «Hemos pasado unos meses muy jodidos. Sobre todo un mes antes de que se empezara a vacunar. Ha sido mucho peor que la lengua azul de 2007/2008. Ahora estamos viviendo ya una media normalidad, pero no se nos puede quitar lo que hemos sufrido», remacha Javier Santos, ganadero de San Jorge de Alor, pedanía de Olivenza. El balance de daños es tan estremecedor como incuantificable realmente para el campo extremeño. La estadística oficial vaya muy por detrás de la evidencia sobre el campo. En el sector se habla de alrededor de 20.000 cabezas de ovino que han desaparecido –el último dato oficial de la Junta, cerrado a 22 de noviembre, situaba ese balance de animales muertos en 14.100–. A eso hay que sumar incontables abortos en las ovejas y el uso masivo de antibióticos y antiinflamatorios para combatir la lengua azul. La falta de vacunas, en un primer momento, y después la falta de dosis suficientes contra todos los serotipos presentes (1, 3, 4 y el 8) han dejado unas explotaciones diezmadas. La lengua azul ha llegado a todas las comarcas extremeñas aunque su principal virulencia se ha hecho notar en las más próximas a la larga frontera portuguesa. «Las pérdidas se han cebado con los animales más débiles. Con los de parideras, con los enfermos y con los más viejos», reseña Juan Antonio Vicente, presidente del colegio de veterinarios de la provincia de Cáceres. «Seguimos vacunando en estos momentos contra el serotipo 3. Tiene sentido porque hay que conseguir la mayor inmunización posible. Y tenemos que vacunar del serotipo 1, cuyas dosis se esperan para febrero, y del 4 y ya veremos si también del 8 otra vez. Pero hay que vacunar, vacunar y volver a vacunar», insiste Vicente. «Hemos tenido impotencia y miedo en estos meses. Impotencia porque se nos morían las ovejas, las madres no daban leche y se morían los corderos, no podíamos movernos... Y miedo porque no sabíamos hasta dónde iba a llegar la lengua azul. Ahora solo hay que pensar en tener vacunas y en ponerlas», agrega Chávez. En su lista de bajas contabiliza 40 ovejas y 140 corderos. En San Jorge de Alor, Santos cifra en 27 ovejas y en «decenas de corderos» los que ha perdido. «Ahora se puede decir que se ha restablecido la normalidad pero uno ya está pensando en que cuando llegue marzo y abril, con los primeros calores, todo el ganado pueda estar vacunado. Es lo único que pienso ahora», culmina. EN SU CONTEXTO - 968 focos oficiales declarados de lengua azul contabiliza la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria desde el 23 de septiembre. Un foco, una explotación - Cuatro tipo de serotipos. El laboratorio de Algete ha detectado los serotipos 1, 3, 4 y el 8, el último en llegar y hasta ahora desconocido en la región. - Dosis. La Junta ha comprado 2,5 millones de vacunas contra el serotipo 3, 68.000 contra el serotipo 8 y las del 1 (más de 4 millones necesarias) se empezarán a poner en febrero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión