Los universitarios hacen novatadas en los campus de la UEx pese a prohibirlas la ley

Campus de Cáceres. En concreto, las zonas que están al lado de la Facultad de Derecho y de la Politécnica. Una de la tarde y ... cerca de 200 jóvenes haciendo novatadas. Esa era la imagen que este martes ponía de manifiesto que este tipo de prácticas prohibidas por la ley se hacen en espacios que pertenecen a la Universidad de Extremadura.

«Hacemos preguntas y si fallan se van a pringar con harina, huevo, leche y vinagre», contaba una veterana desde el campus de Cáceres. Otra reconocía que saben que las novatadas no son legales. «No se pueden hacer y no queremos problemas con la Universidad, pero es algo que hace todo el mundo», comentaba.

A unos cien metros de ellos había otro grupo de estudiantes en el que se mezclaban los novatos y los veteranos. Uno daba la orden: «Os tenéis que pasar el plato de harina de un compañero a otro con la boca. Son juegos para integrarse y todos dentro del respeto. El año pasado también los hicimos en el campus. Es lo más cómodo porque salen de la presentación del primer día de clases y nos podemos juntar más fácilmente», decía un estudiante que ya ha participado en las novatadas más de una vez.

«Realmente no se deberían hacer, pero nunca ha habido problemas. Aquí vienen de todas la carreras», aseguraba otro estudiante que no siente que la Universidad de Extremadura persiga estas prácticas. Eso sí, incide en que no humillan a nadie y participa quien quiere.

En el campus de Badajoz, sobre la una de la tarde, se veían a bastantes menos grupos haciendo novatadas. Apenas algunas que otras caras pintadas y juegos de preguntas sin manchar a los participantes.

Las novatadas están prohibidas por la ley. Desde febrero de 2022, con la entrada en vigor de la Ley de Convivencia Universitaria, están consideradas una falta muy grave que puede suponer la expulsión de la universidad de dos meses a tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial un curso académico.

Esta ley se refiere a las novatadas que se producen en los espacios universitarios y deroga un decreto de 1954 que permanecía vigente y que según el Gobierno contradecía los principios democráticos. Si por ejemplo, son en los colegios mayores, residencias o en las ciudades, alejadas de los campus, no sería aplicable esta ley. En ese caso pueden entrar en juego otras normativas municipales o de carácter privado.

Ante esta situación, la UEx se ha limitado a decir que están prohibidas, pero no las está persiguiendo. De hecho, en el acto del inicio del curso académico, el rector, Pedro Fernández Salguero, aseguró que no se registran novatadas, algo que está en total contradicción con la imagen que se podía ver este martes.

«Nosotros tenemos bastante bien controladas las novatadas dentro del campus. En las instalaciones de la UEx hace ya años que no hay, excepto alguna bromilla, pero nada serio», decía Salguero, que insistió en que «las novatadas en los campus están prohibidas». Matizó que la UEx no puede controlar que se hagan fuera del ámbito universitario.

Sin embargo, este martes se produjeron con total normalidad en los campus. Es más, a preguntas de este diario ante la existencia de novatadas, la UEx volvió a limitarse a decir que están prohibidas, pero no explicó que hace si se producen este tipo de prácticas, tal y como está pasando.

Otros alumnos, conocedores de la ley, optan por lugares alejados de los campus, como es el caso del Parque del Príncipe en Cáceres. Eso sí, ya no es tan común ver a grandes grupos de estudiantes por los centros urbanos. Los hay, pero no es la tónica habitual. Lo que sí se producen son fiestas en el ferial de Cáceres y el de Caya en Badajoz.