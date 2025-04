El rector de la UEx recuerda que las novatadas están prohibidas en el campus universitario

Lunes, 11 de septiembre 2023, 17:46 | Actualizado 22:04h. Comenta Compartir

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández, ha recordado que las novatadas están prohibidas dentro de las instalaciones universitarias de la región, y ha señalado que «están bastante controladas» dentro de los campus.

«En las instalaciones universitarias hace ya años que no se registran eventos de novatadas, excepto alguna bromilla, pero bueno, nada serio», ha apuntado el rector que, no obstante, ha especificado que lo que no se puede controlar« es que ocurran fuera del campus. »Si se hacen en la ciudad, o se hacen en una residencia universitaria, o se hacen en otro sitio, nosotros no tenemos competencia«, ha advertido.

Fernández ha señalado que al comienzo del curso académico se informa a los alumnos de la prohibición de estas prácticas y confía en que no se produzcan actuaciones en este sentido en los centros universitarios extremeños.

Inicio del curso

Como ya ha contado HOY, el rector ha hecho estas declaraciones este lunes minutos antes de participar en Cáceres en el inicio del curso académico en un acto que ha tenido lugar en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo del campus universitario. En dicho acto, el rector de la UEx ha pedido a Guardiola revisar el acuerdo de financiación con la Junta.

Entre las novedades de este año, el rector destaca que la nueva ley orgánica del sistema universitario ya está plenamente activa desde abril y eso «supondrá una reestructuración del profesorado con una oferta académica competitiva y actual», segun palabras de Salguero.

Como cada año, la financiación de la UEx es un asunto que está encima de la mesa y sobre ello ha destacado que es muy importante «porque la entrada en vigor de la nueva ley nos va a obligar a hacer un aumento importante de profesorado».

En el acto de apertura del curso académico ha estado por primera vez como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En su discurso, ha dicho que «la Universidad aporta identidad a nuestra tierra, valores y apuesta por la cultura del esfuerzo». Ha destacado que «la Universidad de Extremadura es un aliado estratégico de la retención de talento en nuestra región para que los extremeños no tengan que marcharse a estudiar fuera, trabajar o buscar oportunidades que no encuentran aquí».