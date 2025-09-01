Unidas Podemos propone una comisión de investigación sobre la gestión forestal

M. F. Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

Unidas por Extremadura propondrá la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios forestales en la Asamblea de Extremadura. La portavoz del grupo, Irene de Miguel, ha pedido apoyo a los socialistas para investigar si «la presidenta Guardiola ha antepuesto los intereses del señor Feijoo a los de la ciudadanía extremeña en la gestión de la emergencia derivada de los incendios» y para averiguar por qué no se declaró el nivel 3 de emergencia.

«Queremos saber si el PP ha utilizado la gestión de los fuegos de manera partidista porque es bastante sospechoso desde Galicia, Castilla y León y Extremadura se actuara con el mismo argumentario, los mismos tiempos y de manera coordinada para hacer creer que desde el gobierno no iba a mandar ayudar», algo que de confirmarse, ha argumentado, «sería extremadamente grave».

Respecto a las medidas aprobadas, De Miguel las considera «insuficientes» y «pura propaganda», y en cuanto a la medalla de Extremadura para el Infoex, cree que aunque merecida, llega tarde. «Es tremendo que se tengan que quemar 45.000 hectáreas para agradecer la labor de un colectivo que lleva años exigiendo mejoras y reivindicando cambios, que llegan a cuentagotas. El verdadero agradecimiento se demuestra con hechos y mejorando derechos, y eso es poniendo en marcha el Estatuto de Bombero Forestal», ha dicho.

Ese estatuto permitiría la jubilación anticipada de los bomberos y el reconocimiento de peligrosidad y penosidad, ha señalado la portavoz de Unidas Podemos en rueda de prensa y recoge la formación en una nota. «Para todo esto se necesita dinero, por eso esperamos no tener que volver a escuchar a la señora Guardiola que en Extremadura se vivía un infierno fiscal porque el infierno lo han vivido en los municipios que han visto que nuestros medios de extinción no son solo vitales, sino que son insuficientes», ha añadido.

Por último, De Miguel ha denunciado que también se han vivido «situaciones desastrosas» en otros servicios públicos y ha puesto como ejemplo que la falta de medios ha causado que los vecinos de Talavera la Real hayan tenido que exigir que su médico de cabecera les atienda antes de quince días.

También ha hablado sobre el Sepad, donde ha asegurado que los trabajadores contratados durante el verano no cobrarán hasta septiembre porque no hay personal para gestionar las nóminas.