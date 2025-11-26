Unidas por Extremadura promete ampliar los fondos para los servicios públicos de todos los municipios

Irene de Miguel y Nerea Fernández han participado en un acto de Unidas por Extremadura este miércoles en Alburquerque.

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha comprometido este miércoles en garantizar que «los servicios públicos fundamentales lleguen a toda la ciudadanía».

De Miguel, en una visita realizada al municipio de Alburquerque, ha asegurado que actualmente se está incumpliendo la Ley de Garantía Municipal, «infrafinanciando así programas que son fundamentales», para que exista una dotación suficiente y estable para los municipios extremeños.

La número uno en la lista por Badajoz de la coalición Unidas por Extremadura ha explicado que esa ley garantiza un fondo mínimo de 76 millones de euros para financiar servicios públicos como la ayuda a domicilio o la gestión de las residencias de mayores y «el PP está incumpliendo la ley», ha sentenciado. Además, sostiene que desde que María Guardiola está en la Presidencia de la Junta, en lugar de dotar ese fondo con los 76 millones que marca la ley, «se ha quedado en 45 millones», denuncia.

«Nosotras nos comprometemos a destinar 100 millones de euros», ha reseñado la candidata de Unidas por Extremadura «para que los servicios públicos fundamentales lleguen a toda la ciudadanía, independientemente de donde vivan, si en Alburquerque, Caminomorisco o Plasencia».

La líder de la confluencia electoral ha insistido que solo así se garantizarán que los programas y servicios fundamentales que se prestan en los municipios tengan la dotación económica suficiente para poder desarrollarlos con calidad.