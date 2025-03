El turismo da trabajo ya a casi 27.000 extremeños, la cifra más alta de la década

El turismo sigue ganando peso en la economía extremeña, y al terminar el ejercicio de 2022 daba trabajo a 26.680 personas, la cifra más ... alta de la última década y un 25% superior a la que había hace diez años, según los datos de afiliación a la Seguridad Social contenidos en la última memoria anual del Observatorio Turístico de Extremadura, publicada hace unos días. En ese mismo ejercicio, el sector logró sus mejores números desde 2012 en otras tres variables claves a la hora de tomarle el pulso: establecimientos abiertos, pernoctaciones y estancia media.

«El impacto del turismo sobre el conjunto de la economía se puede medir a partir de su contribución al PIB –HOY pidió este dato al Instituto de Estadística de Extremadura, pero no lo tiene– o de su capacidad para generar empleo y nuevas empresas, y los casi 27.000 afiliados medios anuales (se utiliza la media porque la cifra mensual varía según la temporada turística) es una cifra considerable», apunta Yolanda García García. Es economista, profesora de Estadística en la facultad de Empresas, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura (UEx) y coautora de la Memoria, en cuya elaboración han participado también Marcelo Sánchez-Oro Sánchez, Ana Nieto Masot y Gema Cárdenas Alonso, entre otros investigadores.

El otro valor que cita la especialista como válido para intentar radiografiar al sector, el del número de empresas vinculadas a él, también ilustra sobre el crecimiento de esta rama de la economía regional. Al acabar el año 2012 había en la comunidad 1.350 establecimientos abiertos, y una década después eran 2.127, o sea, un 57% más, según el Servicio de Empresas de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura.

La pista sobre la evolución del sector

«Este dato –explica García–, al igual que el del empleo, nos da la pista sobre la evolución del sector, y nos habla de una tendencia positiva en el ámbito empresarial turístico, nos dice que los empresarios han visto en este sector posibilidades suficientes como abrir nuevos negocios».

Una tercera cifra que avala este buen ritmo es la de pernoctaciones. El año 2022 concluyó con 3.589.862, la cifra más alta de la última década, por delante incluso de 2019, el último ejercicio antes de la irrupción de la pandemia de covid 19 que obligó a los ciudadanos a confinarse en sus viviendas durante meses en distintas etapas, lo que dejó sin viajes no ya a Extremadura o España, sino al mundo.

4.048 Trabajadores empleados en los 475 alojamientos turísticos (entre hoteleros y extrahoteleros) que había en la comunidad autónoma al terminar el año 2023. 2.947 Empleados que había justo una década antes, al acabar el año 2013. Entonces se repartían entre un total de 388 alojamientos.

Una cuarta variable en la que también se batió el récord de la década ha sido la estancia media, que en el año a estudio alcanzó las 1,93 noches por persona. En 2012 eran 1,86, y en 2015 bajó hasta 1,81. Este valor es uno de los que tradicionalmente más preocupa a los empresarios hoteleros, por su relación directa con los ingresos de cada negocio. Aunque hay que tener en cuenta también los precios, en líneas generales, más estancia media significa más dinero.

«La estancia media crece»

«La estancia media va creciendo, y estamos cada vez más cerca de llegar a las dos noches por persona», se felicita la profesora de la UEx. «No obstante –continúa–, hay que tener en cuenta que el turismo que mayoritariamente recibe Extremadura es de interior, asociado a la corta estancia. Y que el turismo de larga estancia que recibimos no aparece en su mayor parte en las estadísticas oficiales porque no se hospeda ni en hoteles ni en otros tipos de alojamientos, sino que suele hacerlo en viviendas familiares», Se refiere la experta al turismo paisano, como bautizaron ella y José Antonio Pérez Rubio hace ya casi dos décadas al colectivo de emigrantes que vuelven al pueblo de sus padres y abuelos en verano y Navidad sobre todo, pero también en algunos puentes festivos durante el año.

Los récords turísticos del ejercicio de 2022 no serían cuatro sino cinco de no ser porque el número de viajeros no es el más alto de la última década, sino el segundo mejor. Los 1.863.527 de esa anualidad se quedan muy cerca de los 1.938.240 de 2019.

La Memoria del Observatorio es una radiografía del sector en la región, y en ella llama la atención el cambio que se ha producido en los últimos años en la tipología de los alojamientos. Durante décadas, dormir en el destino pasaba principalmente por hacerlo en un hotel. Hoy se mantiene esta costumbre, siguen siendo legión los viajeros que reservan este tipo de establecimientos, pero ahora la oferta es mucho mayor. Hay apartamentos turísticos de distintas categorías, casas rurales, más campings... El abanico de opciones es más amplio, y esto también lo refleja la estadística.

En el año 2017 había en la comunidad autónoma 459 hoteles, y al acabar 2023 eran 417, o sea, 42 menos, según la comparativa entre las memorias anuales del Observatorio de uno y otro ejercicio. Muchos de ellos cerraron durante la pandemia, al quedarse sin clientes, y algunos de esos que bajaron la persiana en principio de forma temporal no la han vuelto a subir.

Por el contrario, el número de alojamientos extrahoteleros ha crecido hasta casi duplicarse. El pasado diciembre había 1.649 en la región, y justo un lustro antes, 922, lo que significa que ha aumentado su número un 79%.

En las ciudades

Este crecimiento se ha dado sobre todo en las ciudades de Cáceres, Mérida y Plasencia. En la capital provincial han abierto 153 en los últimos cinco años, o sea, a una media superior a treinta por año, o lo que es lo mismo, más de dos cada mes. En la autonómica se ha pasado de 15 a 77, y en la ciudad del río Jerte había 9 en el año 2017 y ahora hay 44. Ha aumentado tanto el número de alojamientos extrahoteleros que la comunidad tiene más plazas pese a disponer de menos hoteles. En concreto, entre todas las opciones de hospedaje sumaban 40.638 plazas al acabar 2017 y el pasado diciembre eran 45.251, es decir, un alza del 11%.

Que el crecimiento haya sido mayor en estas ciudades se explica en gran modo porque son las que más visitantes reciben durante el año, aunque en esta clasificación también Badajoz aparece en la zona alta. Durante 2022, el destino extremeño más demandado fue Cáceres, que recibió a casi 330.000 viajeros. Le sigue Mérida, con más de 266.000, y el tercer lugar de la lista es para Badajoz, con algo menos de 200.000.

Si el ranking se elabora no a partir del número de viajeros sino del de pernoctaciones, ese tercer puesto pasa a ser para el Valle del Jerte y La Vera, que integran uno de los once territorios en los que la Dirección General de Turismo divide el mapa autonómico a estos efectos.