HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechaza el recurso de la trabajadora. HOY
Bajas por incapacidad

El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión

La mujer, operaria de una planta química, recurrió la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Badajoz, que ahora ha sido confirmada

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Martes, 14 de octubre 2025, 12:46

Comenta

Revés judicial para una trabajadora extremeña con problemas de rodilla y depresión. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha rechazado conceder la incapacidad permanente para su profesión a esta mujer, que trabaja como operadora de planta química.

No conforme con la valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social, recurrió a la Justicia para defender que su lesión en una rodilla era crónica e irreversible, además de padecer un trastorno depresivo persistente. Consideraba la demandante que esta patología hace que tenga una limitación funcional grave y afecta su capacidad laboral. Sin embargo,  en una primera instancia, el Juzgado de lo Social 5 de Badajoz no le dio la razón.

Este órgano judicial declaró probado que la operaria está limitada únicamente para los requerimientos físicos de grado 3 y psíquicos de grado 3 o 4, de media-alta o muy alta intensidad o exigencia, respectivamente, mientras que su profesión conlleva requerimientos físicos moderados. Unas conclusiones a las que se ha llegado tras el examen de las pruebas a las que se sometió. 

En desacuerdo con esa sentencia, la trabajadora recurrió al TSJEx, y sus magistrados consideran que esta decisión no ha quedado desvirtuada, por lo que «no puede prosperar el recurso de la trabajadora, que ha de ser desestimado, confirmado la sentencia de instancia».Este segundo fallo no es firme y puede ser recurrido  en casación ante el Tribunal Supremo. La resolución del TSJ no estima los motivos del recurso presentado por la trabajadora que alegaba que no puede realizar su trabajo habitual porque las lesiones y secuelas que  padece, acreditadas documentalmente con los informes médicos aportados con su escrito de demanda e informe del médico forense. Ahora señalan los magistrados que la trabajadora no sustenta reproche jurídico en los «hechos que la sentencia declara probados, sino en la valoración de las pruebas que ha intentado introducir en el recurso, sin éxito, incurriendo así en el vicio procesal mencionado petición de principio, por lo que sus razonamientos jurídicos no pueden ser estimados». 

Valoración de las secuelas

Abundando en la valoración de las secuelas, señala la segunda sentencia que el juez de instancia declaró probado que la hoy recurrente está limitada únicamente para requerimientos físicos de grado 3 y psíquicos de grado 3 ó 4, de media - alta o muy alta intensidad o exigencia, respectivamente, y que su profesión habitual conllevan requerimientos físicos de moderada intensidad o exigencia, sin que desde un punto de vista mental superen los de grado 2», detalla el fallo del TSJ. 

A esas conclusiones llega el tribunal tras el examen de las pruebas practicadas y «que no han sido desvirtuadas en el presente recurso o puedan considerarse ilógicas, por lo no que consideran que no puede prosperar el recurso interpuesto por la trabajadora». Tras confirmarse la sentencia de instancia, la mujer no es condenada en costas por su  recurso dada su condición de beneficiaria de justicia gratuita.  

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 El césped del Príncipe Felipe suspende
  9. 9

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos
  10. 10 Estos fueron los guardias civiles distinguidos en Badajoz en la celebración del Pilar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión

El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión