El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado que el despido de un trabajador de Extremadura Avante fue improcedente ... . El empleado fue cesado de su puesto por participar en una prueba deportiva en Valencia cuando estaba de baja. La sala, sin embargo, confirma el fallo del Juzgado de los Social número 5 de Badajoz que tuvo en cuenta que su participación en la carrera estaba autorizada por su médico y su fisioterapeuta.

La sentencia del TSJEx establece que este trabajador sufre espondiloartrosis lumbar, estenosis del canal lumbar y un trastorno de ansiedad generalizado.

Este hombre trabajaba en tareas administrativas y gestión de documentación en la empresa pública Extremadura Avante, una entidad que ofrece asistencia a las empresas extremeñas y está financiada por la Junta de Extremadura. El 9 de enero de 2023 el empleado inició una baja por las lesiones sufridas tras un accidente de tráfico y se reincorporó en mayo de ese año. En septiembre, sin embargo, hubo una nueva baja por lumbociatalfia reagudizada durante cuatro días y de nuevo en octubre hasta diciembre por los problemas de espalda, y en este caso también trastorno de ansiedad generalizada.

En enero de 2024 la empresa abrió un expediente disciplinario a este trabajador porque llegó a su conocimiento que, durante la última baja, en octubre, se había desplazado a Valencia para participar en una competición deportiva. En concreto era un Hyrox, una prueba que combina carreras con ejercicios de crossfit, y el empleado la superó en la modalidad de dobles, con una compañera.

Improcedente

El afectado presentó alegaciones contra la decisión de su empresa con informes de su médico de cabecera y su fisioterapeuta, pero finalmente Avante le notificó su despido disciplinario, por lo que presentó una denuncia. En abril de 2025 el Juzgado número 5 de lo Social de Badajoz consideró improcedente su salida de la empresa al estimar parcialmente su demanda. Le concedió una indemnización de 38.095 euros teniendo en cuenta su salario y su antigüedad (trabajó tres años en la empresa).

Avante presentó un recurso contra esta decisión pero ahora el TSJEx confirma la decisión de primera instancia. En su recurso la empresa alega que en un informe médico la doctora de Medicina Familiar «estableció un plan terapéutico al trabajador recomendándole que evite el esfuerzo físico». También añadieron que no estaba autorizado por sus médicos para participar en la prueba deportiva.

«No volvió peor» de la carrera

El despedido, sin embargo, ha alegado que sí contaba con el visto bueno de la médico de cabecera y la fisioterapeuta, que la primera le recomendó la actividad deportiva pautada y que fue «a que le indicó lo que podía y no podía hacer en la prueba fitness indoor Hyrox». La médico también confirmó que tras participar en la carrera «no volvió peor».

Otro argumento clave para confirmar el despido improcedente es que, según declaró la compañera deportiva del trabajador, ella asumió la mayor parte de las tareas del Hyrox ante la imposibilidad de que las hiciese él. «Las cargas y volúmenes de trabajo asignadas en la modalidad del evento en el que participó el actor no eran superiores a las cargas y volúmenes de entrenamiento por el mismo realizado y bajo la supervisión de la doctora en su clínica», resalta el fallo judicial.

La decisión del TSJEx se puede recurrir, por lo que este proceso aún podría tener recorrido si Avante decide presentar un recurso de casación.