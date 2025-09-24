HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una prueba deportiva. HOY

El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja

El empleado de la empresa pública Avante participó en una carrera combinada con pruebas de crossfit mientras estaba en una incapacidad temporal

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:09

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado que el despido de un trabajador de Extremadura Avante fue improcedente ... . El empleado fue cesado de su puesto por participar en una prueba deportiva en Valencia cuando estaba de baja. La sala, sin embargo, confirma el fallo del Juzgado de los Social número 5 de Badajoz que tuvo en cuenta que su participación en la carrera estaba autorizada por su médico y su fisioterapeuta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  3. 3 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  4. 4

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  5. 5

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  6. 6 La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan
  7. 7 La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Muere un hombre de 35 años al chocar su coche con un caballo en la EX-107
  10. 10

    El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja

El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja