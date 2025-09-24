Villanueva de la Serena pagará 31.000 euros por despido improcedente del director de Artes Musicales

E. Domeque Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena deberá indemnizar con 31.073,62 euros por despido improcedente al que fuera su director de Artes Musicales hasta 2023, Javier Bernardino López. Se ratifica así la sentencia del pasado mes de abril en la que se consideraba probado que la Administración local dio por finalizado el contrato incumpliendo los requisitos y formalidades exigidas.

No obstante, se entiende que en la convocatoria de la plaza de director de la Banda de Música se había incurrido en una infracción de la normativa aplicable en materia de estabilización laboral. Y la causa esgrimida no resulta debidamente acreditada por haberse ofertado un puesto de trabajo distinto al que el trabajador venía ocupando realmente en la administración demandada. Pese a ello, el Consistorio presentó un recurso, que ha sido rechazado.

El demandante alegó que fue contratado como director de Artes Musicales siendo la función de director de la Banda de Música, una de sus muchas funciones. Si bien la plaza realmente ofertada fue la de director de la Banda de Música y con carácter funcionarial. Ante tal circunstancia, el Juzgado ve «lógico» que el trabajador no presentase la instancia para participar en dicho proceso dado que su puesto de trabajo no había sido ofertado en la convocatoria. Se estimaba así como improcedente la causa que motivó su despido en diciembre de 2023 mediante una resolución de alcaldía.

En fraude de ley

Bernardino accedió al puesto en 2012 mediante un concurso público. La sentencia entiende que es un puesto de trabajo de carácter estructural y con clara vocación de permanencia. Así, ante el incumplimiento de los requisitos previstos para la contratación temporal, el contrato se entiende además celebrado en fraude de ley y, por consiguiente, por tiempo indefinido.