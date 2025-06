El Tribunal Supremo fallará este miércoles sobre el caso de Manuela Chavero

Miguel Botella: «En este caso me quedó la cosa de que pude ayudar de alguna manera»

Entre las personas que hay implicadas en el caso Chavero hay un nombre que destaca, el del antropólogo forense Miguel Botella, que es uno de los mayores expertos en huesos que existen. Entre otros proyectos, Botella ha trabajado en el análisis de los huesos de Miguel Cervantes, y fue uno de los principales estudiosos de los restos de Cristóbal Colón. También ha viajado en muchas ocasiones a Latinoamérica, por ejemplo para ayudar en la identificación de los huesos encontrados en fosas pertenecientes a los represaliados de la dictadura de Pinochet.

Este catedrático emérito de Antropología Física de la Universidad de Granada no cobra por analizar huesos, solo acepta los proyectos en los que cree que puede ayudar. Hace cinco años recibió la llamada de la familia de Manuela Chavero y decidió analizar sus restos. Dio respuestas fundamentales y convenció al jurado de que era asesinato por la violencia que mostraba su cuerpo.

Un año después de comparecer en el juicio en Badajoz, se muestra satisfecho con el trabajo que hizo en el caso. «Me quedó la cosa de que pude ayudar de alguna manera, no sé. He visto unos 2.000 muertos y puedo decir que nunca he cobrado un duro», reivindica. «No quiero cobrar, así soy libre y hago lo que me da la gana y, como lo paso bien como pobre, pues me da lo mismo. En este caso me que quedado muy tranquilo».

En cuanto a este caso en concreto indica que el análisis no fue difícil porque los restos de Chavero se había conservado bien a pesar de estar enterrados cuatro años en el campo. Señala además que la metodología es la misma diar este tipo de huesos o los de un personaje histórico.