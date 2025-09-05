HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los pasajeros esperan a que se resuelva la incidencia ferroviaria. HOY

Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo

El accidente lo ha sufrido el ALVIA 192, que cubre el trayecto Chamartín–Clara Campoamor (16.17 horas)–Badajoz (20.56 horas), y que transporta a 260 pasajeros

Salvador Vallejo

Salvador Vallejo

Badajoz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:06

Tres trenes que pasan por Extremadura (además de un cuarto) han sufrido una larga detención de su viaje tras el arrollamiento de un vehículo en la vía ferroviaria.

El accidente lo ha sufrido el ALVIA 192, que cubre el trayecto Chamartín–Clara Campoamor (16.17 horas)–Badajoz (20.56 horas), y que transporta a 260 pasajeros.

Según informa Renfe a este periódico, el convoy ha detenido su marcha a las 18.00 horas entre Montearagón y Talavera de la Reina.

Además, ha interrumpido el trayecto de otros tres trenes: el ALVIA 194, que cubre el mismo trayecto que el ALVIA 192 pero entre las 17.49 y las 22.28 horas; el Media Distancia 17903 Sevilla (11.50)-Madrid Atocha (20.03), detenido en Talavera de la Reina; y el Regional 17702 Madrid (17.19)-Talavera de la Reina (19.00), detenido en Montearagón. Este último no pasa por la región.

Sobre las 8 y cuarto de la tarde, se ha reanudado la circulación en los cuatro ferrocarriles. El ALVIA 192 acumula 123 minutos de retraso, el ALVIA 194 57 minutos, el MD 17903 145 minutos y el Regional 17702 72 minutos.

Te puede interesar

