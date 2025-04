Los tres hermanos que suenan en el Teatro Romano

Hablar de los hermanos Samino es hablar de constancia, pasión y talento emeritense. Pero, sobre todo, es hablar de música. Clarinetista, pianista y cantante, de ... mayor a menor, Nerea y Abraham han decidido en esta ocasión dejar sus instrumentos de lado para unirse a su hermana Aurora. Los tres conforman, junto a su amigo Alain Damas, el cuarteto de voces encargado de poner la melodía y la armonía a 'La Aparición', la obra de ADN extremeño que se representa hasta este domingo en el 70 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Aunque no era la primera vez que se subían al escenario romano de su ciudad, este trío de artistas cuenta emocionado que su participación en la obra ha supuesto su estreno en conjunto de forma profesional. Mientras que Abraham repite en el Festival por segundo año, Nerea y Aurora han debutado en unas tablas que las han visto crecer no sólo como artistas, sino como personas. «En el Teatro Romano me siento como en casa porque llevamos actuando en el Festival Grecolatino desde los tres años», comenta Nerea.

Con apenas 32 años, la mayor de los Samino es profesora de clarinete y, además, ejerce como musicoterapeuta. Cosecha varios másteres en distintas universidades europeas desde que comenzara a dar sus primeros pasos en el mundo de la música siendo aún una niña, tal vez influida por unos padres que supieron transmitirles su pasión por este arte.

Igualmente nacidos en el seno de este hogar de melómanos y criados entre las coplas carnavaleras de su padre, Abraham, en el medio, y Aurora, la más pequeña, decidieron seguir la estela de su hermana mayor. Algo antes que ella, con 7 años, comenzaron a estudiar música.

Aurora siempre había tenido claro que quería dedicarse al mundo de las artes, aunque desconocía si su lugar estaría en la pintura, en el teatro o tal vez en el clarinete. Terminaría canalizando esa pasión por lo escénico en la música, optando finalmente por educar su propio instrumento al especializarse en canto. Actualmente, es vocalista en la banda extremeña Swing Ton Ni Son.

Si bien Abraham es pianista de formación, se define como un enreda profesional. Además de tocar, componer y cantar, también hace circo. Y es precisamente esta multidisciplinariedad –compartida por todos– la que les ha llevado a ser quienes pongan voz a la propuesta que Verbo Producciones presenta en esta 70 edición del Festival de Mérida.

Entre risas, Aurora todavía recuerda la llamada del productor de la comedia con la que comenzó todo. En ella, Fernando Ramos le confiaba la responsabilidad de elegir a los componentes del coro de 'La Aparición'. «Cuando me contó un poco la idea que había, yo dije que no podían ser otras personas más que mis hermanos», asegura la joven, que es la responsable de que los Samino se hayan embarcado en esta aventura.

Profetas en su tierra

Junto a Alain Damas, estos tres hermanos, que siempre han apostado por echar raíces en su tierra pese a las limitaciones que ven en ella para desarrollar su carrera, se muestran felices de haber podido convertir su pasión en un trabajo que ahora comparten. «En realidad, nos están pidiendo que hagamos lo que hacemos habitualmente en casa», afirma Aurora con naturalidad. No obstante, reconocen que detrás hay un trabajo vocal, expresivo y corporal de largo recorrido. Y la composición musical ha corrido a cargo de Abraham. Todos coinciden en que ha sido un proceso colaborativo en el que han tenido que ir descifrando las ideas que les hacían llegar desde la dirección. Casi sin esperarlo, los Samino ahora comparten ensayos, nervios y escenas con quienes un día fueron sus maestros. Es el caso de Alain, al que Abraham conoce desde que fuera su profesor en unos cursos de verano hace casi dos décadas. Lo mismo les ha sucedido con Paco Carrillo, el director de la obra. No lo sabían, pero el teatro les ha llevado a desempolvar unas fotografías que recuerdan que sus caminos ya se cruzaron muchos años atrás.

Para Nerea, Abraham y Aurora, participar en la representación de 'La Aparición' en el Teatro Romano de Mérida es mucho más que un sueño cumplido porque lo hacen juntos, en su ciudad, en su teatro y ante su gente.

Aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, el mayor deseo de los hermanos Samino es que sus futuros proyectos puedan tener como punto de partida su Mérida querida. Y si es juntos, mucho mejor. 'La Aparición' parece sólo ser el preludio de una carrera en familia.