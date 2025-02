El tren entre Lisboa y Madrid tardará dos horas menos desde este domingo

Llegar de Lisboa a Madrid en tren será más rápido a partir de este domingo, aunque se tardarán casi nueve horas en vez de las ... once de hasta ahora. Esto es posible porque Infraestructuras de Portugal (IP), que gestiona la red ferroviaria nacional, ha autorizado nuevos horarios que se ajustan a las salidas y llegadas de los nuevos trenes que conectan Badajoz y Madrid.

Los nuevos horarios, que ya están publicados en la página de Comboios de Portugal (CP, la empresa pública lusa de transporte por tren), llegan con dos meses de retraso desde que se anunciaron, coincidiendo con la puesta en marcha del tren rápido el pasado julio.

A partir del domingo, será necesario coger tres trenes (en lugar de cuatro) para llegar de Lisboa a Madrid, un viaje que en total dura ocho horas y 48 minutos. El trayecto inverso, sin embargo, exige nueve horas y media de camino. También desde este domingo, la Línea del Este (Linha do Leste) se reforzará con dos trenes por día y sentido, ya que hasta ahora solo tenía una.

De Lisboa a Madrid es necesario coger el 'Intercidades' desde la estación de Santa Apolonia a las 12.30 horas (hora portuguesa) que llega a Entroncamento a las 13.29 horas. Siete minutos después, sale de Entroncamento el tren regional hasta Badajoz, que llega a las 17.26 horas (hora española). En la estación de tren de Badajoz hay que coger el tercer tren a las 17.36 horas, que llega a la estación madrileña de Chamartín a las 22.18 horas.

Para el viaje de vuelta desde Madrid a Lisboa, el tren a Badajoz sale de la estación de Chamartín a las 8.30 horas (hora española) y llega a la capital pacense a las 13.24 horas. Desde la estación de Renfe sale el tren regional de CP a las 14.09 horas y llega a Entroncamento a las 15.52 horas (hora portuguesa). Ocho minutos después, parte del tren 'Intercidades' de Entroncamento y llega a la estación de Santa Apolonia, en Lisboa, a las 17 horas.

No obstante, la conexión entre las dos capitales ibéricas no está asegurada los fines de semana, porque los sábados no hay tren entre Badajoz y Madrid, y los domingos no hay viajes entre Madrid y Badajoz.

En cuanto a los trenes de la Línea del Este, salen de Entroncamiento a las 9.28 y 13.36 (hora portuguesa) y llegan a Badajoz a las 13.13 y 17.26 (hora española), respectivamente. En sentido inverso, los viajes de Badajoz parten a las 14.09 y 19.41 (hora española) y llegan a Entroncamento a las 15.52 y 21.37 (hora portuguesa), respectivamente. Este trayecto regional se hace con un el tren diésel Allan, fabricado en los años 50 del siglo pasado en Países Bajos y remodelados en los 90, que no supera los 100 kilómetros por hora.

Nuevos horarios

Estos nuevos horarios tendrían que haber entrado en vigor el 31 de julio, pero la falta de acuerdo entre Infraestructuras de Portugal y Adif ha retrasado su puesta en marcha. Adif ha tenido que ajustar los horarios para que los trenes de mercancías sean compatibles con los de pasajeros.

Desde el 17 de marzo de 2020 está suspendido el tren nocturno que conectaba las dos capitales ibérica. El Lusitania dejó de circular por decisión unilateral de Renfe, porque el trayecto entre Lisboa y Madrid le generaba unas pérdidas de dos millones de euros anuales.

No obstante, el trayecto entre Lisboa y Madrid se podría acortar hasta las siete horas, si Comboios de Portugal y Renfe acordasen poner un tren diurno, que fuera por las líneas electrificadas.

Tres las cumbres ibéricas de 2020 y 2021, los gobiernos de España y Portugal no llegaron a un acuerdo sobre las conexiones por tren entre Madrid y Lisboa. Este mes hay previsto un nuevo encuentro.

El viaje entre las dos capitales ibéricas podría ser más rápido a partir de finales de 2023, cuando esté concluido el tramo entre Évora y Elvas, que permitirá la circulación de trenes a 250 kilómetros por horas. En condiciones normales, el viaje en tren entre Lisboa y Madrid se podría hacer en cinco horas.

Pese que a partir de este domingo, el viaje en tren entre las dos capitales ibéricas tardará hora y media menos, seguirá siendo más largo que en 1989. En esa fecha, el talgo directo Luis de Camões duraba siete horas y 58 minutos de Lisboa a Madrid y siete horas y 50 minutos, en sentido inverso.