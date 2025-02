Trazar historias a punta de lápiz

El arte es mi forma de expresión, mi manera de relajarme. Me sale de forma instintiva sostener un bolígrafo y ponerme a dibujar», así define su capacidad artística Julia Berjano (Badajoz, 2006).

La joven cursa actualmente segundo de Bachillerato en la modalidad de Artes Plásticas ... en el instituto Reino Aftasí y aspira a estudiar el próximo curso el grado en Bellas Artes en Valencia o Granada, una carrera por la que dice sentir pasión y en la que todas las ramas le «interesan mucho».

«Dibujo prácticamente desde que puedo sostener un lápiz», explica. «Mi padre dibujaba mucho cuando yo era pequeña y recuerdo sentarme con él», rememora.

«Mi primera exposición me produjo muchos nervios pero también una gran satisfacción»

Cuenta que sus primeros dibujos solían ser de peces. «Me gustaban mucho y pasaba el día dibujándolos por todas partes».

Años más tarde, cuando los diseños de la joven traspasaron los fondos marinos, comenzó a inspirarse en series que le gustaban y que, al cabo de los años, han sido determinantes en la evolución de su estilo. «Al principio me basaba en 'Hora de aventuras', mi estilo era prácticamente calcado al de esa serie».

Actualmente se nutre del estilo de un mangaka del que es muy aficionada: Inio Asano. «En el momento que comencé a leer a este autor, creo que mejoré bastante mi técnica. Tomé mucha esencia de su estilo, que dentro del manga es muy realista, y a partir de ahí mejoré el trazado de la anatomía, de las caras... Fue hace tres años cuando empecé a tener idea de cómo hacer las cosas bien», comenta. «Desde entonces, aunque haga un estilo más caricaturesco, sé que lo hago correctamente», añade.

Julia Berjano, en datos Biográficos Nació en Badajoz en 2006, donde actualmente reside y estudia.

Profesionales Es una aficionada en el arte y ha podido realizar varios proyectos, como una exposición y el diseño de varios pósters. El próximo año espera comenzar su formación en Bellas Artes en Valencia o Granada.

Educativos Hizo la Educación Secundaria Obligatoria en el instituto Zurbarán de Badajoz. Actualmente cursa segundo de Bachillerato de artes en el Reino Aftasí. Estudió cuatro años de piano y dos de guitarra en las escuelas Municipales de Música.

La capacidad artística de Berjano es innata y la ha mejorado de forma autodidacta porque dice no sentirse cómoda en las clases de dibujo. «Cuando tenía unos trece años probé un curso en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, pero no me gustó. Me agobiaba mucho por la cantidad de gente que había en cada aula y lo dejé», justifica.

Se plantea de cara a un futuro hacer cursos 'online' para evitar el desplazamiento y el agobio que le puedan suponer las clases. «Paso prácticamente el día entero dibujando, así que a base de prueba y error voy mejorando y aprendiendo».

Estudió cuatro años de piano y dos de guitarra en las Escuelas Municipales de Música y es que nada se le resiste. «Me gusta hacer cualquier cosa, si ahora no hago más actividades es por falta de tiempo». Pero su relación con la música no se limita a los años de formación en la escuelas municipales, sino que considera este arte una pieza esencial en cada una de sus creaciones.

«Paso muchas horas escuchando música y cuando dibujo no puede faltar. Me gusta oír canciones de todos los géneros porque me hacen fluir y mostrar lo que siento. Escucho todos los géneros porque cada uno me genera ideas distintas», expresa la artista.

Con los años he ido cambiando de estilos y técnicas. Con el paso del tiempo me he inspirado en cosas diferentes y la expresión de mis obras ha variado.

«Aunque dibujar me transmite mucha paz, a veces es inevitable frustrarme cuando algo no sale como quiero, pero estoy trabajando en ello», comenta Berjano.

Con una tableta y un programa de dibujo digital hace gran parte de sus obras, a las que dedica entre cuatro y nueve horas dependiendo la complejidad. «Dibujo mucho a lo tradicional y bocetos en libretas, pero eso no lo subo a ninguna red social».

Su estilo es el resultado de todo lo que le ha ido gustando y de la evolución de la artista pacense. «No podría definirlo, pero ahora mis resultados se asemejan más al cómic que al manga».

Sus trabajos

La joven dibujante, puede presumir de varios logros en su carrera artística. En 2021 el organizador del Ámbito Cultural de El Corte Inglés le propuso hacer una exposición que no vería la luz hasta dos años después: 'Twins in Paradise'. «Antes era más vergonzosa y aunque me hacía ilusión no me puse a preparar la muestra hasta agosto de 2022».

La primera exposición de Berjano fue el pasado mes de marzo. Durante quince días, los asistentes pudieron disfrutar de 21 obras suyas. «Seis de los dibujos los hice expresamente para presentarlas en la exposición, el resto eran recopilaciones de trabajos antiguos».

«La experiencia me produjo muchos nervios, pero cuando vi el recibimiento que tuvo, la gente acudía e incluso me compraban mis trabajos, me sentí muy satisfecha».

Tras el gran recibimiento que tuvo la muestra, la joven sueña con poder hacer otra «en un futuro no muy lejano».

Antes del verano diseñó la cartelera para dos actuaciones del Club de Conciertos de Badajoz y recientemente ha podido realizar uno más para la actuación de Los Tiki Phantoms en el López de Ayala.

Actualmente tiene en mente participar en concursos de dibujo. «Sería la primera vez que lo hago, pero con la insistencia de mi madre me he animado a intentarlo», concluye.