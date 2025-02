Los tratamientos de reproducción asistida en Extremadura aumentan un 135% en una década

Una de cada seis personas sufre infertilidad, es decir, no logra un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. ... Es un problema del que ya ha alertado recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en Extremadura no para de crecer. Los tratamientos de reproducción asistida han aumentado un 135% en una década.

Es lo que se observa en los datos del último informe del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad. En él detalla que en esta región se registraron 1.817 ciclos de fecundación in vitro, la técnica más común en la que la unión del óvulo con un espermatozoide se realiza en un laboratorio y fuera del cuerpo de la madre, en 2020 (último año del que existen datos). En 2010, cuando ese informe fue encargado por el Ministerio de Sanidad por primera vez, eran 774 ciclos.

Esto se traduce en que aproximadamente unas mil extremeñas se sometieron a tratamientos de reproducción asistida, ya que cada mujer suele pasar por una media de 1,8 ciclos, que es el proceso que comienzan cuando quieren quedarse embarazadas.

Una de cada seis personas sufre infertilidad, es decir, no logra un embarazo tras 12 meses de relaciones regulares sin protección

En esta comunidad pueden hacerlo por el sistema público en el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (Cerha), o por lo privado en la clínica Norba de Cáceres o en el Instituto Extremeño de Reproducción Asistida (IERA) de Badajoz. Son los centros acreditados que recogen los datos que aparecen en el informe de la Sociedad Española de Fertilidad.

Por lo público y lo privado

Normalmente las parejas suelen recurrir primero a la Seguridad Social. En Extremadura pueden acceder a tres intentos de inseminación artificial y, si no funcionan, recurrir a tres de fecundación in vitro, tal y como explica Laura G., una cacereña de 36 años que tras intentar ser madre junto a su pareja de manera natural, no tuvieron más remedio que acudir a la reproducción asistida.

«Desde los 16 años me dijeron que sería complicado que me quedase embarazada por tener ovarios poliquísticos. A los 30 empezamos a intentarlo pero no llegaba. Nos derivaron al Cerha y en la primera inseminación artificial lo lograron», recuerda Laura, cuyo hijo tiene ahora diez meses.

En su caso, como ella misma cuenta, se siente una afortunada, pero conoce a muchas parejas y mujeres que lo están teniendo más difícil. De hecho, cuando ella comenzó el proceso descubrió un grupo de WhatsApp en el que había muchas más extremeñas como ella. «Lo más complicado es la carga emocional. Es un proceso muy duro», añade Laura.

3.000 En clínicas privadas Euros es aproximadamente el coste mínimo de la fecundación in vitro en una clínica privada. Depende del centro y los servicios que incluya pueden llegar a 6.000. La inseminación artificial oscila entre los 700 y los 1.100 euros. La medicación hormonal se paga aparte.

Cuando se agotan todas las posibilidades la única opción es recurrir a lo privado, pero eso tiene un coste económico. Los precios varían dependiendo del tratamiento y de las clínicas que lo ofrecen. Aproximadamente, la inseminación artificial puede costar entre 700 y 1.100 euros y la fecundación in vitro ronda entre los 3.000 y los 6.000.

A eso hay que sumar el coste de la medicación hormonal durante todo el proceso. Para la inseminación varía de los 100 a los 600 euros. En el caso de la fecundación in vitro, la dosis hormonal requerida para la estimulación ovárica es mayor y el precio también. Puede llegar a los 1.000 euros.

En numerosas ocasiones el embarazo no llega al primer intento y, si han sobrado embriones después de la primera transferencia, hay opciones como su vitrificación que, por regla general, también se paga aparte.

Según los especialistas, las principales causas del aumento de la reproducción asistida pasan por los nuevos modelos de familia y que la maternidad se está retrasando. La disminución de la reserva ovárica se acelera mucho a partir de los 35 años.

Prueba de ello es que cada vez más extremeñas pretenden preservar sus óvulos, técnica que se utiliza en el objetivo de ser madre en el futuro y que es posible gracias a la congelación de ovocitos. Según datos del IERA, el porcentaje de mujeres que quieren recurrir a este proceso es del 5%.