Una de cada seis personas en el mundo sufre problemas de infertilidad

Uno de cada seis adultos (el 17,5%) padecerá a lo largo de su vida problemas de infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el mayor estudio publicado hasta ahora, que analiza 133 informes realizados entre 1990 y 2021, el organismo internacional ... avisa de que existe una «urgente necesidad de aumentar el acceso a una atención de la fertilidad asequible y de alta calidad para quienes la necesitan».

Sin embargo, el documento de la OMS no muestra que hayan aumentado las tasas de infertilidad en las últimas tres décadas. «Con los datos que tenemos, no podemos decir que la infertilidad está aumentando o es constante», ha afirmado el jefe de Anticoncepción y Fertilidad de la OMS, James Kiarie, durante la presentación del estudio, que tampoco divide los datos por sexos. «Es posible que tanto hombres como mujeres contribuyan a la infertilidad, pero se culpa desproporcionadamente a las mujeres de los problemas de no concebir en las parejas», ha señalado, por su parte, Gitau Mburu, experto en salud reproductiva y sexual de la OMS.

La infertilidad, que se define como la imposibilidad de lograr un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección, se distribuye de manera homogénea en todo el mundo y afecta prácticamente por igual a los países de ingresos altos (17,8%) y a los de ingresos medios y bajos (16,5%). Además, genera angustia, estigmatización y dificultades económicas a quienes lo padecen, que también ven resentido su bienestar mental y psicosocial.

«El informe revela una verdad importante: la infertilidad no discrimina. La enorme proporción de afectados pone de manifiesto la necesidad de ampliar el acceso a la atención de la fertilidad y de garantizar que esta cuestión deje de quedar al margen de la investigación y las políticas sanitarias», ha apuntado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha pedido «investigación y políticas sanitarias» para que «quienes lo deseen dispongan de medios seguros, eficaces y asequibles para alcanzar la paternidad».

Las políticas para detectar, diagnosticar y solucionar la infertilidad «siguen estando infrafinanciadas y son inaccesibles para muchos debido a los elevados costes, el estigma social y la limitada disponibilidad», subraya el estudio, que alerta de que los habitantes de los países con bajos ingresos que quieren acceder a estos tratamientos no pueden hacerlo por falta de recursos o, cuando lo hacen, «pueden ser catapultados a la pobreza».

Además de aportar pruebas sobre la elevada prevalencia mundial de la infertilidad, el informe avisa de que en muchos países apenas existen datos sobre este problema. Por eso, la OMS reclama a los países que aporten más información sobre la infertilidad, desglosados por edad y por causa, para ayudar a cuantificarla, determinar quién necesita atención y saber cómo se pueden reducir los riesgos.