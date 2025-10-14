Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58

El Ministerio de Transportes ha aprobado de forma definitiva el trazado del tramo entre Badajoz y Bótoa de la autovía A-58, que enlazará Cáceres ... con Badajoz. Actualmente está en obras el trazado entre la capital cacereña y el río Ayuela con una inversión de 100 millones de euros, unos trabajos que fueron visitados la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Boletín Oficial del Estado publica este martes un anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura por el que se publica la resolución de aprobación definitiva del expediente de información pública. Esto implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes, modificación de servicios y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres para poder acometer las obras.

Según la orden de estudio, este tramo tiene una longitud de 12 kilómetros. El presupuesto de licitación estimado es de 112,2 millones de euros, IVA incluido, 32 más de lo que se calculó hace tres años.

La memoria del proyecto recoge que desde el final de la autovía hacia Badajoz habrá dos tramos de enlace de 1,1 kilómetros de longitud. Además, habrá tres glorietas en la N-523 (carretera nacional Cáceres-Badajoz), la última de ellas junto a Gévora, que sería el final de la carretera multicarril.

También se contempla un enlace de tipo diamante para la conexión con la carretera N-523 y con el camino de acceso a Valdebótoa, además de permitir el cambio de sentido. Se proyecta igualmente la conexión inicial provisional de la autovía A-58 con la carretera N-523 en su extremo norte para permitir la continuidad de la circulación mientras se terminan las obras del corredor Cáceres-Badajoz.

La actuación se completa con caminos de servicio, caminos agrícolas y mejoras puntuales en el enlace de la autovía A-5 con la N-523 al norte de Badajoz. Quedaría pendiente el último tramo para enlazar la A-58 con la A-5.

Diez meses de trámites

La aprobación provisional del trazado tuvo lugar en diciembre del pasado año, tras lo que se abrió un periodo de exposición pública en el mes de febrero. Tras esto, se han estudiado las alegaciones y se han aceptado o rechazado.

La resolución publicada en el BOE pone fin a la vía administrativa, por lo que ya sólo se puede interponer recurso de reposición ante el Ministerio de Transportes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

El documento establece que se revisará y corregirá el anejo de expropiaciones para disponer de una relación de afectados veraz y completa, considerando las alegaciones efectuadas relativas a modificaciones de superficies, bienes valorables y usos de las mismas.

Asimismo, durante la ejecución de las obras se garantizará en todo momento la continuidad del camino de servicio del canal de Montijo, especialmente durante la campaña de riego, que comienza el 15 de marzo.

También recoge que la reposición de la fibra óptica del canal y otras obras sobre esta infraestructura deberán estar finalizadas y completamente operativas antes del inicio de la campaña de riego.

Por último, el proyecto deberá atender a lo solicitado por Acuaes en cuanto a la definición detallada del diseño de la reposición de la red de abastecimiento, así como a lo indicado en los informes favorables de la Consejería de Agricultura y la Consejería de Gestión Forestal de la Junta de Extremadura.