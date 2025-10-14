HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JORGE REY

Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58

Tiene un presupuesto de 112,2 millones de euros y se sumará a las obras del tramo Cáceres-Río Ayuela

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 14 de octubre 2025, 10:54

Comenta

El Ministerio de Transportes ha aprobado de forma definitiva el trazado del tramo entre Badajoz y Bótoa de la autovía A-58, que enlazará Cáceres ... con Badajoz. Actualmente está en obras el trazado entre la capital cacereña y el río Ayuela con una inversión de 100 millones de euros, unos trabajos que fueron visitados la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  9. 9 Rondão Almeida, reelegido alcalde de Elvas a los 81 años y tras 24 en el cargo
  10. 10 El césped del Príncipe Felipe suspende

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58

Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58